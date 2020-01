Il pastry-chef Ciro Chiazzolino chiamato a comporre il “Vassoio d’Italia”

Nell’era delle torte spettacolari, accostamenti insoliti e dolci sorprendenti, c’è una categoria che è ancora una rarità nel mondo delle ricette sul web da riprodurre a casa, ancora legata alla forte tradizione del negozio di pasticceria. È la pasticceria mignon che nell’immaginario comune si associa immediatamente al classico vassoio o cabaret che tutti gli italiani acquistano dal proprio pasticcere di fiducia in un giorno di festa o in occasione del pranzo domenicale. Perugina Professionale, che vuole celebrare il prestigio della pasticceria italiana con le sue eccellenze territoriali, ha deciso di dare vita al “Vassoio d’Italia”, un vero e proprio vassoio con i dolci inediti di pasticceria mignon. Per fare questo Perugina Professionale ha riunito i suoi Artisti del Dolce – circuito nato lo scorso anno con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le realtà pasticcere italiane – nel cuore dell’Italia, a Perugia, là dove nasce il suo cioccolato. Alla Scuola del Cioccolato Perugina, insieme al Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli, i primi 4 dei 50 Artisti del Dolce hanno iniziato a comporre il Vassoio d’Italia. Dalla Sicilia a Venezia, passando per la Puglia e arrivando a Torino, quattro piccole dolci creazioni inedite di alta pasticceria, piccole nelle dimensioni ma grandi nella qualità, manifattura, creatività ed estrema cura per i dettagli. Smeraldo Siciliano & Fior di Sicilia, Donvincè, Tartufo Elliè e Dama del Ponte: sono questi i nomi delle creazioni. Ognuno di essi racchiude una caratteristica del proprio territorio d’origine. In ogni dolce c’è tradizione, innovazione e passione. Chi fa il mestiere di pasticcere sa bene quanto la passione sia importante per creare un legame col cliente. I pasticcini colorano le vetrine delle pasticcerie, raccontano delle storie, allietano i momenti di festa, sono piccole opere d’arte con la firma dell’artista. Donvincè è la creazione di Ciro Chiazzolino, pasticcere di Lucera, ed è una rivisitazione di un dolce al cioccolato tipico pugliese detto Castagnola. “È un dolce dettato da uno sguardo al passato e uno al futuro, c’è il nome di mio padre e del mio primo figlio – spiega Chiazzolino – un dolce povero ma nobile negli ingredienti come la mia terra”. È composto da pan di spagna al cioccolato, scorzone di arancio dal Gargano, mandorle lucerine tostate e tritate, cioccolato Luisa, liquore di arancio del Gargano e, come nota di grande innovazione, salicornia di Lesina e datterino giallo del Gargano. Infine, mosto cotto di uva della provincia di Foggia.

