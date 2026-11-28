Raccontare le difficoltà quotidiane del Parkinson attraverso lo sguardo delle nuove generazioni: è l’obiettivo di “Un, due,tre, stella!”, il cortometraggio firmato da Gianluca Gresti e vincitore del primo contest cinematografico dedicato alla malattia in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Presentato al Cinema Anteo per la Giornata Nazionale del Parkinson del 28 novembre, il progetto nasce dalla Confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione LIMPE e il supporto non condizionante di Zambon. Il noto passatempo per bambini diventa così il simbolo delle fluttuazioni motorie che, entro dieci anni dalla diagnosi, interessano oltre l’80% dei pazienti, come evidenziato dal neurologo e presidente della Fondazione LIMPE Giovanni Fabbrini: un continuo alternarsi tra fasi ON, di benessere, e fasi OFF, in cui il movimento si blocca. Una sfida che non piega la voglia di reagire dei malati, sintetizzata nella frase chiave dell’opera: “Quando il Parkinson si volta, noi corriamo”. Secondo Rossella Balsamo, direttore medico di Zambon Italia, affiancare alla ricerca scientifica linguaggi espressivi vicini alle persone aiuta a far comprendere l’impatto reale di una patologia che in Italia coinvolge più di 300 mila cittadini. Il video, disponibile sui canali della Confederazione Parkinson Italia, farà da apripista alla campagna di sensibilizzazione prevista per il 2027.



Pubblicato il 28 Novembre 2026