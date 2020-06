Il Parco Nazionale del Gargano fra i boschi tutelati da Gran Cereale

Anche il Parco Nazionale del Gargano fa parte dei 6 boschi tutelati da Gran Cereale nell’ambito della campagna “Mosaico Verde” promossa da Legambiente. Il Parco del Gargano, grazie al progetto di Gran Cereale, sarà oggetto di interventi di pulizia per prevenire possibili incendi e riforestazione dell’area con la reintroduzione di alcune specie autoctone tipiche della macchia Mediterranea. In occasione del World Rainforest Day dedicato al tema della riforestazione, Gran Cereale ha presentato i risultati ottenuti nell’ambito della campagna nazionale “Mosaico Verde” promossa da Legambiente, per la tutela di sei aree boschive, alla quale ha aderito con il progetto i “Boschi di Gran Cereale”. Oltre al Parco Nazionale del Gargano altre 5 aree boschive verranno rivalorizzate grazie a i “Boschi di Gran Cereale”: Parco Naturale Regionale di Portofino (Liguria), Val di Sella (Trentino Alto Adige), Valle del Treja (Lazio), Parco Nazionale del Pollino (Basilicata) e Parco Nazionale Foreste Casentinesi (Toscana).

