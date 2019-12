Il Parco Archeologico di Siponto su Rai 3

Il Polo Museale della Puglia comunica che, da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio, a partire dalle ore 20.30, su Rai 3 andranno in onda 5 puntate della trasmissione televisiva “GenerAzione Bellezza”, condotta dal giornalista Emilio Casalini con la regia e le riprese di Davide Rinaldi. “GenerAzione Bellezza” è il racconto dell’Italia che prende la bellezza nelle mani e la rende valore, occupazione, tutela e valorizzazione del territorio. E’ il racconto di chi lotta contro il degrado e lo trasforma in sviluppo, di chi racconta i musei in modo ludico, di chi arricchisce la narrazione dell’archeologia con l’aiuto dell’arte. La puntata di mercoledì 8 gennaio sarà dedicata al sito più a nord del Polo Museale della Puglia, il Parco Archeologico Santa Maria di Siponto. Partendo da Roma e passando dal Mann di Napoli, il racconto terminerà in Puglia, nella Terra di Capitanata. Qui il conduttore televisivo, Emilio Casalini, insieme al direttore del Parco Archeologico di Siponto, Alfredo de Biase, parleranno agli spettatori del suggestivo contesto culturale che li circonda. Un racconto imperdibile, una preziosa opportunità per scoprire ancora una volta le innumerevoli meraviglie che questa terra propone.

