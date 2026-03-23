Il parco a tema di Minecraft apre vicino Londra nel 2027

(Adnkronos) – Merlin Entertainments ha confermato ufficialmente l’apertura di "Minecraft World" presso il parco Chessington World of Adventures, prevista per il 2027. L’investimento di circa 50 milioni di sterline (57 milioni di euro) darà vita a un'area tematica che traspone le iconiche ambientazioni a blocchi del titolo Mojang nella realtà fisica. Il progetto prevede la costruzione di montagne russe, zone ristoro dedicate ed esposizioni interattive progettate per ricalcare fedelmente l'estetica e le meccaniche del videogioco originale. Le prime immagini concettuali diffuse dalla società mostrano strutture ispirate ai biomi classici e la presenza dei celebri "mob", dalle creature pacifiche come i maiali ai nemici storici come i Creeper e gli zombi. Una delle attrazioni principali sembra svilupparsi lungo un percorso circondato da blocchi di TNT, uno dei materiali più riconoscibili del gioco. La scelta di Chessington, situata a circa trenta minuti da Londra, risponde alla volontà del gruppo di attrarre sia il turismo locale sia i visitatori internazionali, consolidando una strategia di collaborazione tra il colosso dei parchi divertimento e i principali brand dell'intrattenimento globale. Con oltre 300 milioni di copie vendute e una presenza dominante su piattaforme come Twitch e YouTube, dove i contenuti correlati hanno superato il trilione di visualizzazioni, Minecraft si è ormai consolidato come un fenomeno culturale di massa. Il successo del recente adattamento cinematografico ha ulteriormente rafforzato il valore del marchio, spingendo Merlin a puntare su un'esperienza dal vivo per contrastare la recente flessione della domanda nel settore dei parchi a tema.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026