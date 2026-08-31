Il Papa incontra la Commissione di vigilanza su Casa Sollievo di San Pio

Papa Leone ha ricevuto in udienza a Castel Gandolfo i membri della Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera San Pio da Pietrelcina”. Lo riferisce il bollettino della Sala stampa della Santa Sede. La Commissione è stata istituita da papa Prevost steso con un chirografo il 27 maggio scorso allo scopo, principalmente, di trovare soluzioni per la forte situazione di esposizione con debiti che si aggirerebbero intorno alle diverse decine di milioni di euro.

Per fare ordine nei disastrati conti della fondazione, Prevost aveva nominato presidente Maximino Caballero Ledo, il laico presidente della Segreteria per l’Economia vaticana; il coordinatore Fabio Gasperini anche lui laico prestato al Vaticano come segretario dell’Apsa, e membri della stessa, mons. Paolo Rudelli, Sostituto, mons. Giordano Piccinotti, presidente dell’Apsa, mons. Giorgio Ferretti, vescovo di Foggia . Nel Comitato Tecnico sono quindi stati nominati Benjamín Estévez de Cominges, numero due della Segreteria per l’Economia, Gino Gumirato, attuale direttore generale dell’Irccs Casa sollievo della sofferenza e l’avvocato Alessandro Ela Oyana.



Pubblicato il 31 Agosto 2026