“Il pallone è uguale per tutti”, il Foggia Festival Sport Story racconta le contraddizioni del calcio
Dal 24 al 28 novembre l’undicesima edizione dedicata alla cultura sportiva
Il pallone dovrebbe essere uguale per tutti. Almeno in teoria. Perché se il calcio è una passione popolare, un linguaggio universale capace di attraversare generazioni e confini, è anche un mondo nel quale si intrecciano interessi economici, potere politico, strategie di consenso e profonde disuguaglianze. Una contraddizione che attraversa il gioco più amato e seguito al mondo e che sarà al centro dell’undicesima edizione del Foggia Festival Sport Story, in programma dal 24 al 28 novembre con il titolo «Il pallone è uguale per tutti». Una domanda, più che un’affermazione, che prende in prestito il linguaggio della giustizia per trasformarlo in una provocazione calcistica. Quanto è davvero uguale quel pallone quando entrano in gioco gli interessi delle proprietà, le risorse economiche delle società, il peso della politica e le dinamiche del tifo? E cosa resta della dimensione più autentica e popolare di questo sport, quella fatta di appartenenza, passione e condivisione? È attorno a queste domande che si sviluppa il programma dell’undicesima edizione del Festival, che quest’anno sceglie di guardare al calcio da prospettive diverse, per indagarne le contraddizioni e le trasformazioni. Da una parte il rapporto con il potere, con gli interessi economici e finanziari, le proprietà dei club, le influenze della politica e le dinamiche che condizionano gli equilibri del sistema calcistico; dall’altra il tifo, espressione di una passione popolare che attraversa identità, appartenenze e generazioni, ma che può diventare anche strumento di consenso e occasione di speculazione. E poi il racconto, perché il calcio non è soltanto ciò che accade sul terreno di gioco ma anche ciò che viene narrato, interpretato e tramandato attraverso il giornalismo, la letteratura e i linguaggi della comunicazione. Tre dimensioni strettamente intrecciate, attraverso le quali il Festival proverà a interrogarsi su quanto il pallone sia davvero uguale per tutti e su cosa rimanga, oggi, della sua originaria e irrinunciabile natura popolare. Il Festival è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria Ubik e dalla Piccola Compagnia Impertinente, in collaborazione con la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, una collaborazione che negli anni ha contribuito a consolidare un appuntamento capace di esplorare lo sport oltre il risultato agonistico, riconoscendone il valore come fenomeno culturale e sociale. Ad aprire l’undicesima edizione, martedì 24 novembre alle 18.30, negli spazi della Biblioteca “La Magna Capitana”, sarà Giorgio Porrà, al quale sarà conferito il Premio alla carriera. Giornalista e caporedattore di Sky Sport, cagliaritano, Porrà è una delle firme più autorevoli e riconoscibili del giornalismo sportivo italiano. «Con il titolo di quest’anno abbiamo voluto porre una domanda che va ben oltre il calcio – dichiara Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti –. Il pallone è davvero uguale per tutti? Il calcio continua a essere una straordinaria passione collettiva, un fenomeno capace di unire persone e generazioni, ma intorno a esso gravitano interessi economici, politici e finanziari che spesso ne condizionano le dinamiche. Ci interessa esplorare proprio questa contraddizione, senza perdere di vista ciò che rende il calcio uno sport così amato: la sua dimensione popolare, il senso di appartenenza, le emozioni e le storie che riesce a generare. Il Festival è un’occasione per guardare allo sport con maggiore consapevolezza, attraverso la cultura, il giornalismo e la letteratura. E il Fondo di Letteratura Sportiva, che continua ad arricchirsi, rappresenta un investimento concreto della Fondazione affinché queste storie possano essere conservate, conosciute e tramandate, soprattutto alle nuove generazioni».
Pubblicato il 18 Novembre 2026