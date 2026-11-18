Il pallone dovrebbe essere uguale per tutti. Almeno in teoria. Perché se il calcio è una passione popolare, un linguaggio universale capace di attraversare generazioni e confini, è anche un mondo nel quale si intrecciano interessi economici, potere politico, strategie di consenso e profonde disuguaglianze. Una contraddizione che attraversa il gioco più amato e seguito al mondo e che sarà al centro dell’undicesima edizione del Foggia Festival Sport Story, in programma dal 24 al 28 novembre con il titolo «Il pallone è uguale per tutti». Una domanda, più che un’affermazione, che prende in prestito il linguaggio della giustizia per trasformarlo in una provocazione calcistica. Quanto è davvero uguale quel pallone quando entrano in gioco gli interessi delle proprietà, le risorse economiche delle società, il peso della politica e le dinamiche del tifo? E cosa resta della dimensione più autentica e popolare di questo sport, quella fatta di appartenenza, passione e condivisione? È attorno a queste domande che si sviluppa il programma dell’undicesima edizione del Festival, che quest’anno sceglie di guardare al calcio da prospettive diverse, per indagarne le contraddizioni e le trasformazioni. Da una parte il rapporto con il potere, con gli interessi economici e finanziari, le proprietà dei club, le influenze della politica e le dinamiche che condizionano gli equilibri del sistema calcistico; dall’altra il tifo, espressione di una passione popolare che attraversa identità, appartenenze e generazioni, ma che può diventare anche strumento di consenso e occasione di speculazione. E poi il racconto, perché il calcio non è soltanto ciò che accade sul terreno di gioco ma anche ciò che viene narrato, interpretato e tramandato attraverso il giornalismo, la letteratura e i linguaggi della comunicazione. Tre dimensioni strettamente intrecciate, attraverso le quali il Festival proverà a interrogarsi su quanto il pallone sia davvero uguale per tutti e su cosa rimanga, oggi, della sua originaria e irrinunciabile natura popolare. Il Festival è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria Ubik e dalla Piccola Compagnia Impertinente, in collaborazione con la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, una collaborazione che negli anni ha contribuito a consolidare un appuntamento capace di esplorare lo sport oltre il risultato agonistico, riconoscendone il valore come fenomeno culturale e sociale. Ad aprire l’undicesima edizione, martedì 24 novembre alle 18.30, negli spazi della Biblioteca “La Magna Capitana”, sarà Giorgio Porrà, al quale sarà conferito il Premio alla carriera. Giornalista e caporedattore di Sky Sport, cagliaritano, Porrà è una delle firme più autorevoli e riconoscibili del giornalismo sportivo italiano. «Con il titolo di quest’anno abbiamo voluto porre una domanda che va ben oltre il calcio – dichiara Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti –. Il pallone è davvero uguale per tutti? Il calcio continua a essere una straordinaria passione collettiva, un fenomeno capace di unire persone e generazioni, ma intorno a esso gravitano interessi economici, politici e finanziari che spesso ne condizionano le dinamiche. Ci interessa esplorare proprio questa contraddizione, senza perdere di vista ciò che rende il calcio uno sport così amato: la sua dimensione popolare, il senso di appartenenza, le emozioni e le storie che riesce a generare. Il Festival è un’occasione per guardare allo sport con maggiore consapevolezza, attraverso la cultura, il giornalismo e la letteratura. E il Fondo di Letteratura Sportiva, che continua ad arricchirsi, rappresenta un investimento concreto della Fondazione affinché queste storie possano essere conservate, conosciute e tramandate, soprattutto alle nuove generazioni».



Pubblicato il 18 Novembre 2026