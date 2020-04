Il numero dei contagi comune per comune in provincia di Foggia

Sarebbero sedici i comuni Covid free della provincia di Foggia, di cui quattordici dei Monti Dauni e due del Gargano, rappresentato in questa speciale classifica da Carpino e dalle Isole Tremiti. E’ quanto emerge dal dossier pubblicato dal Ministero dell’Interno sul concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. L’isola felice è quella del subappennino dauno dove la casella contagi fa registrare il numero zero. A quella data non figurano casi ad Anzano di Puglia, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino. Pochissimi negli altri comuni: solo un caso ciascuno ad Accadia, Alberona, Biccari, Candela, Castelluccio dei Sauri, Celenza Valfortore, Faeto, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino. Nella zona dell’Alto Tavoliere si difendono bene dagli attacchi del mostro invisibile sia Serracapriola che Poggio Imperiale, entrambi con un caso. Sempre sui Monti Dauni sarebbero due i positivi all’infezione da virus nei comuni di Deliceto e Sant’Agata di Puglia. Tre a Castelluccio Valmaggiore e quattro ad Ascoli Satriano. Sul Gargano, Mattinata lascia la zona Covid free. Un solo caso registrato nella città bianca, così come a Ischitella e Chieuti. Due a Vico del Gargano, tre a Rodi Garganico e altrettanti a Cagnano Varano. Quattro a Vieste. Nei cinque reali siti un caso ad Ordona, quattro a Carapelle e cinque a Orta Nova (7 ad oggi) e Stornara. Zona cipria per Apricena, Lesina, Stornarella, Zapponeta e Peschici con sei casi. Sette a Rignano Garganico. Nove a San Paolo di Civitate. Al 10 aprile erano stati registrati 17 casi a Monte Sant’Angelo. Nel comune dei due siti Unesco nei giorni successivi sono aumentati (zona amaranto da 21 a 50). Diciotto i contagiati a Troia. 49 a Cerignola (poi diventati sessanta). Trenta a Lucera (sarebbero 32 ad oggi), 34 a San Marco in Lamis e 32 a San Nicandro Garganico. 41 a Manfredonia e 36 a Bovino. Con la città ofantina occupano la zona rossa Foggia 62 casi (oggi sarebbero 67), San Giovanni Rotondo 117, San Severo 63, e Torremaggiore con 81 (oggi 88).

