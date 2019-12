Il numero degli omicidi nel 2019 in provincia di Foggia è raddoppiato rispetto al 2018.

Il numero degli omicidi – tentati e compiuti – nel 2019 nella provincia di Foggia e’ raddoppiato rispetto al 2018. È il dato che emerge consultando le tabelle consuntive sull’andamento relativo alla delittuosita’ stilate dai carabinieri della compagnia di Foggia e rese note nel corso di una conferenza stampa. Se lo scorso anno i delitti sono stati 10, dal primo gennaio al 30 novembre scorso sono stati venti.

Diminuiscono le rapine – passate da 289 a 173 – e le estorsioni – da 105 a 81. Leggero calo anche per i furti.

“A fronte di un innegabile calo generalizzato della delittuosita’, salta senz’altro agli occhi il numero degli omicidi volontari commessi nell’anno, che addirittura raddoppia in quello riguardante il periodo precedente – e’ stato evidenziato nel corso dlel’incontro – Se e’ vero che, purtroppo, comunque del piu’ grave dei delitti si e’ trattato, non si puo’ non considerare che una parte importante l’hanno avuta episodi che, pur nella loro drammaticita’, nulla a che fare hanno con la delinquenza, come i tristi casi di omicidio – suicidio che si sono verificati in ambito familiare nei mesi scorsi”.

Si registra anche “un abbassamento relativo all’attivita’ repressiva che, posto in relazione con l’importante aumento registrato da quella preventiva, lascia ben sperare nel futuro. È infatti la conferma che il calo dei reati non trova ragione in una minore propensione alla denuncia, ma e’ reale”. Nel corso dell’incontro con la stampa, e’ stato ricordato il maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro, ucciso nell’aprile scorso a Cagnano Varano da un 67enne mentre era in servizio.

