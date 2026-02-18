Il “Notarangelo Rosati – Giannone Masi” riscopre Foggia tra memoria e territorio

La storia si studia sui libri, ma si comprende davvero camminando tra le strade che l’hanno attraversata. È questo lo spirito con cui le studentesse e gli studenti dell’ITET “Notarangelo Rosati – Giannone Masi” si preparano a vivere, oggi, un’uscita didattica speciale dedicata a una delle figure più luminose del nostro territorio: Mons. Agostino Castrillo.

Definito da tutti come il “pastore tra la gente”, Mons. Castrillo non fu solo un uomo di fede, ma un punto di riferimento civile durante i tragici bombardamenti che colpirono Foggia nel 1943. In un momento in cui la città era ferita e smarrita sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale, lui scelse di non fuggire, rischiando la vita per restare accanto alla sua popolazione.

Per i ragazzi dell’ITET “Notarangelo Rosati – GiannoneMasi”, questa giornata sarà un vero e proprio tuffo nel passato. Il percorso inizierà dai luoghi che custodiscono ancora i segni di quell’epoca, come la Chiesa e il Crocifisso di Gesù e Maria. Qui, tra le vetrate della sacrestia e le sale del museo, gli studenti potranno quasi “toccare con mano” il contesto storico del ’43, ricostruendo l’opera instancabile di un uomo che seppe essere guida morale nel caos del conflitto.

L’esperienza diventerà ancora più coinvolgente grazie alla visione di uno spezzone di un cortometraggio e a una presentazione che daranno voce ai racconti di quegli anni. Ma la lezione più importante arriverà alla fine del percorso, con la visita alla casa di accoglienza intitolata a Mons. Castrillo: un luogo dove la memoria storica smette di essere un ricordo polveroso e diventa solidarietà viva, quotidiana e concreta.

L’obiettivo dell’Istituto “Notarangelo Rosati – Giannone Masi” è quello di formare cittadini che conoscano le proprie radici per meglio interpretare il presente. Studiare la figura di Castrillo significa per i ragazzi riflettere su valori universali come il senso del dovere, il coraggio civile e l’altruismo. In un’epoca dominata dal digitale, riscoprire un eroe locale che ha “sporcato le mani” per la propria gente è un invito potente a prendersi cura del proprio territorio e delle persone che lo abitano.

Con questa iniziativa la scuola conferma il proprio ruolo di ponte tra generazioni, trasformando una pagina di storia locale in uno strumento di orientamento per il futuro.



