Il nodo dell’housing sociale, senza accordo la maggioranza rischia

È fissato nel prossimo consiglio comunale l’ordine del giorno sull’housing sociale che arriva al nodo, probabilmente, del suo lungo iter. Perlomeno se ne parlerà sulla base di una delibera dell’ufficio urbanistica e non, indirettamente, con cenni in aula al Pug o ai ricorsi al Tar di alcune ditte assegnatarie.

Frammenti di argomentazioni che vanno avanti da un anno, per citare l’ultima amministrazione che se ne sta occupando. Il clima non è dei migliori, non tanto per il dibattito (che non c’è stato) o le divergenze fra maggioranza e opposizione, quanto per alcuni dissensi fra la giunta e la maggioranza. Infatti in questi ultimi giorni si sono intensificate le riunioni non solo dei partiti del campo largo ma dei rispettivi capigruppo. Ci sarebbero stati anche dei vertici molto animati che non hanno portato a nulla di fatto, a nessuna intesa, a nessuna linea comune in aula rispetto al proprio assessore di riferimento, Giuseppe Galasso.

Non si vuole rischiare, sostanzialmente, di andare in aula e vedere la maggioranza uscire in blocco al momento del voto. Il dilemma è quello se portare avanti o meno i 27 accordi di programma. Il Pd, dopo l’incontro con Karrer, è stato chiaro: “Approvare con celerità il Pug e imboccare la strada del consumo di suolo zero per i prossimi 15 anni”; sull’housing, il partito ritiene che sia “revocato l’interesse pubblico a sostegno del programma, non più attuale, e individuati nuovi percorsi per assicurare le esigenze abitative”.

Propende dunque per attuare le “procedure di decadenza” degli accordi di programma stipulati che non abbiano soddisfatto in misura sufficiente e adeguata l’interesse pubblico.

Il M5s è stato ancora più netto: “Sono maturi i tempi per chiudere il Pug- disse al Quotidiano di Foggia il presidente della commissione Territorio Giovanni Quarato-. Se rinunciamo all’housing dobbiamo dare un’alternativa. La ‘filosofia’ dell’housing sociale deve essere inserita nel Pug, in una visione di città che deve rigenerarsi e svilupparsi economicamente. Altrimenti si va avanti senza un riferimento, un obiettivo”.

Come commissione stavano elaborando le linee di indirizzo del Pug, pronta anche la proposta di delibera con il regolamento dell’Urban center. Oggi, a due settimane di distanza, la commissione non ha ancora elaborato una linea sull’housing, né è chiaro se sia stata trovata una qualche connessione fra Pug e case di edilizia residenziale sociale. Intanto il consigliere indipendente Antonio Mancini annuncia a proposito della riunione di consiglio: “Si avvicina un momento importante per la vita amministrativa di Foggia. Si discuterà della sorte del programma di housing sociale e l’assemblea dovrà decidere se intende portarlo avanti o rinunciare, come vorrebbe la proposta di delibera approntata dal servizio urbanistica. Non è una scelta banale. È, invece, l’occasione per una decisa presa di posizione dell’amministrazione a favore di una politica più fermamente orientata verso i bisogni delle fasce più deboli della comunità foggiana”.

E sin qui fila tutto liscio. Il problema che Mancini pone è relativo alla proposta di delibera, ai “diritti” al ricorso maturati dalle ditte, a un iter che secondo una tesi si prospetta “scaduto” secondo un’altra no. In questo nodo la maggioranza si avvolge da mesi, e lo stesso Galasso ha in qualche modo legato il blocco del Pug al peso dell’housing. Sarebbe arrivato il momento di fare chiarezza.

Quello che la maggioranza in queste ore non fa emergere- ma si dice che sull’housing ci potrebbe essere qualcuno deciso a uscire dall’aula se fosse messo di fronte a un semplice “prendere o lasciare” – lo esplicita la minoranza. Molto probabilmente si asterrà dal voto. Antonio De Sabato, consigliere di “Progetto concittadino”, dice: “L’housing è un prodotto che viene da un lungo corso, da tante amministrazioni precedenti. Su questo tema non c’è stata massa critica, abbiamo un consiglio comunale ostaggio di inefficienza ammnistrativa. Per questo noi ci mobilitiamo giovedì per un’assemblea pubblica a un anno dall’insediamento di questa amministrazione”. Per tornare al tema aggiunge: “Ci sono state tre sentenze di cui non si è discusso affatto. Su questo non è emerso un parere chiaro, non è stata fatta una tavola rotonda coinvolgendo la città, gli esperti di diritto e anche gli stessi imprenditori interessati. Si rischia di fare perdere al consiglio il suo ruolo”.

Una delle opzioni per sbrogliare questa matassa potrebbe essere, secondo fonti interne al consiglio, quella di mettere sul tavolo tutto quello che può essere utile all’emergenza abitativa e alla visione di città, in primo luogo il Pug. Un confronto di questo tipo da tenere prima di presentarsi in aula.

Per capire che aria tira anche nel mondo imprenditoriale foggiano riportiamo alcune dichiarazioni del presidente di Confedilizia Franco Granata. Commentando le parole di Galasso in un convegno recente su rigenerazione urbana politiche abitative, ha detto: “Di fronte ai costanti allarmi sulle difficoltà di accesso alla casa per i meno abbienti nella nostra città, l’assessore non ha fatto cenno a concrete iniziative per agevolare la locazione privata con l’utilizzo del canone concordato e su come intende attrarre e utilizzare i fondi previsti per l’edilizia residenziale pubblica e sociale finalizzati al rilancio delle politiche abitative”.

Paola Lucino



Pubblicato il 26 Novembre 2024