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Il neonatologo Agosti: “Ssn garantisca assistenza a prematuri anche dopo ritorno a casa””

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“Prendersi cura dello sviluppo emotivo e psichico del neonato prematuro deve essere garantito in tutta l’Italia sin dai primi istanti del ricovero in terapia intensiva neonatale. Ma anche dopo le dimissioni dall’ospedale e fino a inizio età scolare”. Così il presidente della Società italiana di Neonatologia, Massimo Agosti, in occasione della Giornata mondiale della prematurità.


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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