“Il Natale del XXV Giubileo” protagonista dell’esposizione artistica

L’Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Candela e Sant’Agata di Puglia – torna a celebrare il Natale con la sua tradizionale mostra di arte presepiale, giunta quest’anno alla XVIII edizione. Il tema scelto è “Il Natale del XXV Giubileo”, in omaggio all’Anno Santo 2025, venticinquesima ricorrenza giubilare dalla sua istituzione nel 1300 ad opera di Papa Bonifacio VIII. Il presente tema, infatti, sarà rappresentato in svariate forme artistiche: dai diorami realizzati dai soci dell’Associazione, agli appositi quadri che riproducono le grandi opere raffiguranti le scene giubilari, le quali saranno, tra le svariate novità di quest’anno e che i visitatori avranno il piacere di ammirare.

Tra le altre innovazioni, rispetto allo scorso anno, inoltre, vi sarà il presepe realizzato dal Presidente Savino Freda, dedicato all’unica Chiesa Cattolica ubicata nella città di Gaza, simboleggiante l’auspicata pace e la fine del massacro palestinese che si è perpetrato in questi anni in quel tormentato lembo di terra e che rappresenta, al contempo, la tragedia che si è consumata della guerra e che non ha, purtroppo, risparmiato nessuno.

Nella mostra il visitatore potrà ammirare oltre ai vari diorami presepiali, anche i quadri realizzati dai soci dell’Associazione, riproducenti le più grandi opere che raffigurano la natività nella storia dell’arte dei più grandi maestri, quali: Giotto, Caravaggio, Botticelli, Tiziano, il Ghirlandaio ed altri storici artisti. La mostra, unica per il suo tema e per la ricorrenza che celebra, ha la finalità di far immergere i visitatori nel culto dell’arte presepiale, nonché nella sua storicità, celebrando, altresì, la storica ricorrenza degli ottocento anni del Cantico delle Creature (1225-2025) di San Francesco, quale fondatore del presepe, la cui tradizione affonda le sue radici proprio nella famosa notte di Greccio, il cui culto è rimasto immutato nel corso del tempo.

Tra le opere più attese c’è “Il Cantico delle Creature”, che riproduce fedelmente la Porziuncola di Assisi con San Francesco nell’atto di declamare il suo inno. Il diorama, realizzato da Savino Freda, sarà esposto dall’8 dicembre al 6 gennaio nella prestigiosa mostra “100 Presepi” sotto il colonnato del Bernini, in Vaticano.

La mostra sarà ospitata nella sala “Ex Omni” di Corso Vittorio Emanuele a Candela. L’inaugurazione è fissata per il 29 novembre alle ore 19.00; l’esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio 2026. Le visite saranno possibili nei giorni feriali dalle 18.00 alle 20.00; nei festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 21.00. È possibile effettuare prenotazioni per gruppi e scolaresche al numero 335 7447092. L’associazione invita cittadini e visitatori a immergersi in un percorso artistico e spirituale che unisce tradizione, memoria e fede, nel segno delle parole di Papa Francesco: «Il Giubileo è un dono di grazia. Entrare per quella Porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente».



Pubblicato il 15 Novembre 2025