“Il Natale che verrà…”, la Tombolata delle Emozioni

Continuano con successo gli eventi de “Il Natale che verrà…”, il calendario natalizio promosso da Parcocittà e la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.Oggialle ore 18Parcocittà ospiterà la Tombolata delle Emozioni: gli ospiti e gli operatori della C.R.A.P., presenteranno, guidati dal mattatore e comico foggiano Michele Norillo, la Tombolata delle Emozioni. L’evento interattivo si svolgerà su piattaforma online, nel rispetto delle normative anticovid ma l’atmosfera che gli amici di Anteo e di Parcocittà creeranno sarà divertente ed emozionante. Sarà un momento goliardico in cui sperimentare e vivere attraverso una tombolata amichevole il “fantastico mondo delle emozioni” all’insegna della spensieratezza. Prenotazione su www.parcocittafoggia.it. La serata-evento vuole essere un invito a riscoprire il senso più profondo del Natale ed è stata concepita quale momento di valorizzazione del lavoro di rete, di condivisione di fini e di sostegno all’integrazione sociale delle varie realtà del nostro territorio e vuole rappresentare anche un momento di riflessione al tema del Benessere Psicologico ed Emotivo sollecitando il protagonismo della comunità locale. Sponsor della manifestazione sarà Overly, società di e-commerce specializzata nella vendita di prodotti di Informatica, Elettronica, Elettrodomestici, Giochi e Telefonia, che metterà a disposizione del vincitore un premio speciale. Grazie al supporto di una struttura che opera nel settore dell’elettronica di consumo da oltre 50 anni, Overly commercia prodotti nuovi e garantiti da tutti i fornitori dell’elettronica di consumo. Sempre oggi, alle ore17 su piattaforma Zoom, sarà in programma “Lost Christmas”, il laboratorio spettacolo del MAG: gli attori guideranno bimbi e famiglie in un fantastico viaggio per liberare Babbo Natale dalle grinfie del Grinch. A seguire, tombolata online con tanti premi in palio. Fino a oggi sarà possibile visitare anche la Casa di Babbo Natale di Parcocittà. Modalità e info su www.parcocittafoggia.it.

Condividi sui Social!