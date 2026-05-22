Il Museo Civico di Foggia protagonista della Notte Europea dei Musei 2026

Domani, 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Civico di Foggia dalle 20 a mezzanotte si trasformerà in uno spazio aperto e attraversabile, pensato come luogo di incontro, partecipazione e riconoscimento collettivo. L’edizione di quest’anno si ispira al tema ICOM “I musei uniscono un mondo diviso”, un invito a riscoprire il museo come punto di dialogo e connessione tra persone, linguaggi ed esperienze differenti. Da questa visione nasce “Foggia CrossOver – Ponti di Memoria”, progetto partecipato curato dal Museo Civico insieme all’artista foggiano Sinuhe da Foggia, pseudonimo di Sergio Imperio, costruito come un dialogo tra il patrimonio storico del museo e la creatività pop del Festival del Nerd, manifestazione che animerà la città dal 22 al 24 maggio. Per una notte gli spazi del museo ospiteranno un’installazione viva e in continua trasformazione: una struttura aperta composta da reti metalliche collocate all’ingresso e lungo le scale accoglierà le opere di Sinuhe, fogli in formato A3 con volti dai colori accesi e maschere immaginifiche, ciascuno accostato alla fotografia di un reperto custodito nel Museo Civico e accompagnato da una breve descrizione. I visitatori saranno invitati ad arricchire i pannelli con parole, pensieri, segni, disegni e colori, ma anche a cercare nelle sale gli stessi reperti riprodotti nelle fotografie, trasformando la visita in un percorso di scoperta e connessione tra memoria storica e immaginario contemporaneo. Ogni contributo entrerà così a far parte di una rete collettiva destinata a modificarsi nel corso della serata attraverso la partecipazione del pubblico. Il Museo Civico diventerà così un ponte tra storia e cultura pop, tra passato e presente, tra comunità differenti chiamate a condividere lo stesso spazio culturale. La Notte dei Musei del Museo Civico di Foggia è stata inoltre inserita sia nel sito del Ministero della Cultura italiano sia in quello del Ministero della Cultura francese, unico evento pugliese presente in entrambe le programmazioni. Un riconoscimento che rafforza la dimensione europea dell’iniziativa e conferma il valore culturale del progetto. Nel corso della serata sarà possibile visitare liberamente i tre piani della collezione museale e la mostra temporanea allestita nella Sala Diomede dal titolo “Il Vuoto / The Void. Riflessioni sull’apparenza a discapito della sostanza”, nuovo progetto firmato da Jack Poliseno.



Pubblicato il 22 Maggio 2026