Il Monopoli s’aggiudica il derby contro il Foggia e va solo in vetta

C’era solo una chance per il Monopoli del patron Rossiello perché potesse andare in vetta da solo e così è stato, detto e fatto. Il Monopoli di mister Colombo ha sconfitto al “Veneziani” nel derby il Foggia di Zauri grazie alla rete di Bruschi e si porta a quota 44 punti davanti all’ex capolista Benevento e poco importa se i campani debbano recuperare una gara, la festa e copertina è tutta per i biancoverdi e la propria gente che sta vivendo una favola: dalla salvezza ‘last-minute’ dello scorso anno contro la Virtus Francavilla ai sogni di una storica promozione in Serie B. Vietato smettere di sognare. Inoltre, contro il Foggia è arrivato il quindicesimo risultato utile di fila. Dopo una serie di batti e ribatti ed azione non concretizzate il vantaggio del Monopoli è arrivato al 25’ del primo tempo: Da Riva alza una mano di troppo e l’arbitro decreta il rigore. Dal dischetto si presenta Bruschi che la mette dentro a mezza altezza senza lasciare scampo a Perina. Per il giocatore è la sesta rete in campionato, la quinta in cinque partite. Il Foggia prova a reagire ma sono chiusi i varchi e il primo tempo si chiude col punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Proima dell’inizio della gara osservato il minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi e Fabio Cudicini, entrambi ex calciatori mentre a fine primo tempo Viteritti del Monopoli va a depositare un mazzo di fiore sotto il settore ospite per ricordare e omaggiare i i quattro giovani tifosi foggiani tragicamente scomparsi. Nella ripresa, Grandolfo va vicino al raddoppio. Girandola di cambi con il forcing finale dei rossoneri. Dopo quattro minuti di recupero viene sancita la fine della gara e inizia la festa per gli uomini del patron Francesco Rossiello: il Monopoli si riprende la vetta e domenica alle 15 andranno a Biella per sfidare la Juventus NG mentre il Foggia in sestultima posizione ad una sola lunghezza dalla Juventus di Brambilla che quest’anno ha allenato anche il Foggia, domenica sfiderà il Latina che l’ha superata.

LE VOCI NEL POST-GARA – Zauri, intervenuto per primo ha detto la sua sul Foggia: “Condannati dall’unico episodio. Una sconfitta immeritata. Faccio i complimenti a chi ha giocato”. Il tecnico del Monopoli capolista, Alberto Colombo, a Canale Sette Monopoli: “Siamo contentissimi. È stata una partita sporca, ho visto una squadra che sapeva alzare al momento giusto i ritmi. Nella ripresa ci siamo abbassati un po’ rischiando nella parte finali e bravissimo Vitale ad evitare il gol”. Bruschi, il match-winner: “Sono contentissimo per aver contribuito alla vittoria della squadra e dobbiamo continuare sui questa squadra ed essere umili” dopo la quinta vittoria consecutiva per i biancoverdi. (Ph. Gabry Latorre/Monopoli 1966).

T.Lapedota



Pubblicato il 14 Gennaio 2025