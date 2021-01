Il monito etico e sociale di Don Galantino al mondo della politica

Alla testa della particolare classifica degli interventi più letti nell’ ultima settimana dell’ anno 2020 si colloca senza dubbio, almeno nell’ opinione pubblica di Cerignola, il nostro compaesano S. E. don Nunzio Galantino di recente nominato dal Santo Padre F. Bergoglio come Presidente APSA (Amministrazione Patrimoniale della Sede Apostolica). Il già Parroco della Chiesa di San Francesco è stato dunque insignito del ruolo di massimo fiduciario del Papa per il fatto che l’Ente del Vaticano si propone l’obiettivo di gestire e razionalizzare al meglio le risorse economiche creando pertanto rinnovati criteri operativi di piena trasparenza. (Il secondo fiduciario del Papa con cui don Galantino è chiamato a fare il guardiano della cassaforte è il quotato gesuita don Jouan A. Guerrero Alves addetto alla segreteria per l’Economia Generale; entrambi lavoreranno in intesa con un esperto manager controller della società di Revisioni Internazionali Ernst & Young). . Orbene: domenica 27.12 u.s. don Galantino è stato intervistato da uno dei più riflessivi ma al tempo stesso dinamici giornalisti scrittori del poverismo francescano, don Enzo Fortunato il quale è Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento d’ Assisi nonché Direttore della prestigiosa rivista culturale / ecologista “San Francesco Patrono d’Italia“. Poiché l’ intervista segue i caratteri del cosiddetto “ ampio raggio “, alla domanda posta dall’ intervistatore riguardante il programma politico sociale già sommariamente predisposto dal governo italiano e che va sotto l’ espressione tecnico economica di Next Generation EU, don Nunzio nel premettere che i nostri politici si apprestano a spendere un’ ingente quantità di fondi europei sottolinea in proposito e quasi ammonisce : “ io vedo la corsa a intestarsi meriti e a presentare veti e diktat. E’ il modo peggiore. Se si procede così, gli interventi seguiranno la ben nota strada delle spartizioni”. Come da abusata consuetudine negli ambienti cattolici, si può obiettare che certamente in tal modo si ricade nella solita tiritera moraleggiante e improduttiva del < si dice il peccato ma non il peccatore..!>. . A sostanziale favore delle asserzioni di don Galantino, andrà però d’ altro canto fatto constatare che con questa Sua risposta, inserita in uno stralcio dell’ intervista apparso alla pag. 42 del “ Corriere della Sera “ di domenica scorsa, le parole del nostro amabile ex Parroco hanno comunque il merito di coincidere con il medesimo significato di quanto contemporaneamente firmato in un articolo di giornale da un eccellente rappresentante della laicità operativa della nomenclatura antimafia italiana, dott. Nicola Gratteri. Questi infatti, sul tema dei mille rivoli in cui potranno disperdersi i sussidi europei a favore dell’Italia, in tal modo perentorio si appella a quanti di dovere e mestiere sono incaricati a vegliare “ … Bisognerà tenere alta la guardia evitando che le solite cricche politico imprenditoriali, sostenute da clan mafiosi sempre più avidi di potere, possano mettere le mani sui fondi della ricostruzione “. Al di là d’ogni inimmaginabile dibattito che potrà evolvere, resta fermo che l’ ulteriore “promozione“ di un figlio di Cerignola come Galantino sul difficile campo minato dell’ attivismo sociale e religioso torna motivo d’ orgoglio per la nostra Città che a dir poco era stata infangata dal servizio televisivo del 9 settembre u.s. ( “Avamposti“, Canale 9 ) .

Beniamino Mastroserio

