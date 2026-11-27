(Adnkronos) – Il mondo del calcio saluta un campione. Si è spento a 67 anni in Brasile Juary Jorge dos Santos Filho, in arte Juary. Attaccante brasiliano, si era affermato in Italia soprattutto con l’Avellino, trascinando la squadra campana a due storiche salvezze in Serie A dal 1980 al 1982. In carriera aveva vestito anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, vincendo poi, qualche anno dopo, la Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987 (segnando in finale contro il Bayern Monaco). Come riportato da Globoesporte, Juary lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026