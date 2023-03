Il monacello rivoluzionario guardava due secoli avanti

Il mese scorso, nell’occuparci della scomparsa del Lago di Sant’Egidio, che una volta riempiva la Conca del Casale, a tre chilometri da San Giovanni Rotondo, si accennava alla figura di Michelangelo Manicone, un religioso pugliese che si distinse oltre che nel campo della geologia, della geografia fisica, della meteorologia, della botanica, anche in quello dell’agricoltura, della medicina e della storia, e che può essere considerato un profeta dello sviluppo sostenibile poiché per primo in pieno Settecento, quando le industrie erano inesistenti, ebbe un’ampiezza di vedute tale da prevedere le conseguenze disastrose cui avrebbe portato l’uso improprio e scriteriato delle risorse naturali. Ricorrendo oggi il 278° anniversario della sua nascita (avvenuta a Vico del Gargano il 4 marzo 1745) occupiamoci più da vicino di questo personaggio quantunque la biografia che lo riguardi sia scarna e lacunosa. La gloria di questo geniale studioso (che apparteneva all’ordine francescano) è legata a due libri: ‘La Fisica Daunica’ e la ‘Fisica Appula’. Nel primo il geniale ‘monacello’ (era alto 1,40 m.) denuncia ripetutamente il danno arrecato all’ambiente e all’economia dal disboscamento selvaggio del territorio pugliese e di quello garganico in particolare iniziato nel 1764, con il “taglio barbaro” dei pini nel territorio di Vico del Gargano. Un disboscamento giustificato dalla necessità di ampliare la superficie coltivabile e nei fatti responsabile invece d’aver danneggiato la fauna, prodotto smottamenti, consegnato all’agricoltura suoli non adatti a tale scopo e invece più utili al pascolo e alla produzione di legname, e infine d’aver dato vita ad un mutamento climatico avvenuto sul Gargano nella seconda metà del Settecento. Quest’ultimo evento, responsabile di un sensibile calo di precipitazioni nevose e del notevole mitigarsi degli inverni, fu spiegato così dallo scienziato pugliese: Il taglio delle foreste aveva eliminato l’unico argine ai venti, col risultato di raffreddare le zone meridionali all’arrivo della tramontana e di esporre innaturalmente le alture a settentrione ai venti caldi provenienti da sud. Un rimboschimento invece avrebbe reso più fertili le terre coltivabili. Ma dopo aver dato questo prezioso suggerimento, Manicone conclude amaramente esprimendo la consapevolezza di “aver cantato ai sordi” (il disboscamento andò avanti in modo talmente “furioso” che già a inizio Ottocento, a Ischitella, l’Abate Longano denunciava la carenza di legna da ardere). In ‘Fisica Appula’ Menicone si occupa spesso dell’insalubrità dell’aria, imputabile alle precarie condizioni igieniche delle abitazioni, al mal vezzo di scaricare per strada i liquami, di seppellire i morti nelle chiese… Tanta audacia costò al geniale francescano l’inimicizia di chi, seppur in pieno illuminismo, diffidava della scienza, demonizzandola. Padre Menicone divenne così agli occhi dei suoi detrattori il ‘monacello rivoluzionario’. Si spense a Ischitella il 18 aprile 1810.

Italo Interesse

