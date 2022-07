“La crisi? L’ha causata il Movimento 5 Stelle con la sua irresponsabilità. Il modello Emiliano scricchiola”: Antonio Tajani, vice presidente e coordinatore nazionale di Forza Italia parla delle elezioni e della situazione della Puglia.

Tajani, potevamo permetterci una crisi di Governo?

“Noi volevamo andare avanti con Draghi, ma senza i 5 Stelle, preso atto della loro inaffidabilità e direi anche incompetenza. La crisi, bisogna dirlo, l’hanno causata appunto i 5 Stelle e non altri”.

E perchè si è arrivati al voto?

“Perchè qualcuno voleva fare il furbo mandare tutto a carte quarantotto e fare il Conte ter ignorando il centro destra. In poche parole una operazione per farci fuori. Poi le aggiungo che il Paese ha bisogno di un governo stabile per affrontare le emergenze e le difficoltà, che sono tante. E il Governo Draghi, a causa dei 5 Stelle, tutto faceva meno che questo”.

Centro destra, si annuncia coeso?

“Sicuramente. Ci presentiamo finalmente con un progetto serio e unitario per vincere queste elezioni e dare al Paese un esecutivo in grado di affrontare tempi molto difficili. Gli italiani hanno diritto a essere ben governati”.

In caso di successo del centro destra, chi sarà il premier?

“Prima vinciamo la partita e non sarà facile. Poi vediamo chi alza la coppa”.

Qual i programmi?

“Intanto la riforma del reddito di cittadinanza, pensioni dignitose, riforma del cuneo fiscale e politiche del lavoro. Bisogna tutelare e privilegiare il lavoro e aiutare le famiglie da una inflazione sempre più aggressiva”.

Emiliano in Puglia potrebbe candidarsi…

“La Puglia è una regione mal governata da Emiliano. Il sistema Emiliano che consiste nell’ imbarcare tutti, ha funzionato ultimamente a Taranto, ma a Barletta ha preso una sonora sconfitta, segno che comincia a scricchiolare”.

Fatte le liste?

“Non ancora, ci stiamo lavorando”.

