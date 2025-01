Il Ministro della Salute inaugura l’anno accademico dell’Università

L’università di Foggia inaugurerà l’anno accademico con una cerimonia in cui si celebrerà anche 25esimo anniversario dell’istituzione dell’ateneo, giovedì 30 gennaio, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, e di padre Paolo Benanti, presidente della commissione Intelligenza artificiale per l’informazione della presidenza del Consiglio: entrambi riceveranno il sigillo dell’Università di Foggia. Quest’anno – fanno sapere dall’ateneo – la cerimonia sarà dedicata al tema della cura, quale dimensione fondamentale della società contemporanea e dell’esistenza umana, che attraversa molteplici ambiti: dalle relazioni interpersonali al sistema sanitario, fino alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere collettivo.

“L’inaugurazione dell’anno Accademico rappresenta sempre un momento di riflessione sul ruolo e sulla missione della nostra Università – sottolinea il rettore Lorenzo Lo Muzio -.

Quest’anno, in particolare, celebriamo un traguardo importante:

i 25 anni della nostra istituzione. Vogliamo guardare al futuro con coraggio e responsabilità, consapevoli che il tema della ‘cura’, intesa in tutte le sue declinazioni, sarà centrale nelle sfide che ci attendono. Siamo onorati di avere con noi il ministro della Salute e padre Paolo Benanti, due figure di spicco che con le loro visioni ci aiuteranno a tracciare un percorso verso un mondo più attento alle esigenze delle persone e delle comunità”.

.



Pubblicato il 16 Gennaio 2025