Il ministro della Guinea Bissau: “Vorrei mandare qui i nostri medici a specializzarsi”

“Quello che vorrei fare con il mio Governo e’ creare un ponte di cooperazioni tra l’Italia e la Guinea Bissau”. Lo ha detto Dionisio Cumba’ ministro della Salute della Guinea Bissau nel corso della sua visita all’Universita’ degli Studi di Foggia. “Storicamente – ha aggiunto il ministro – l’Italia e’ sempre stata vicino al nostro Paese a livello di volontariato, sia con la chiesa che con le singole persone. La Guinea Bissau in ambito sanitario non ha nulla, il sistema sanitario e’ uno dei peggiori al mondo. Basti pensare che e’ un paese che non ha neanche i mezzi diagnostici per fare un banale Rx. Non ci sono neanche medici formati per questo. Per cui e’ un sistema sanitario da rimettere completamente in piedi”. Poi la promessa del ministro:”Prima o poi – ha concluso il ministro della Salute Cumba’ – portero’ qui in Italia il Primo ministro del mio Paese per fargli conoscere la realta’ italiana e il grande cuore degli italiani per il nostro paese in via di sviluppo. Mi aspetto, infine, di aprire una collaborazione con l’Universita’ di Foggia e di avere la possibilita’ di mandare qui i nostri medici a specializzarsi”. Gli fa da eco il rettore dell’ateneo foggiano, Pierpaolo Limone: “Stiamo cercando di ampliare gli orizzonti della nostra cooperazione internazionale, stiamo lavorando con diversi paesi africani per offrire interventi in termini di risolse scientifiche e culturali”.

Condividi sui Social!