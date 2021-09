Il migliore miele di coriandolo si produce a Foggia

Colore ambrato/dorato, profumo intenso, gusto leggermente speziato. Eccellente per dolcificare, sublime con formaggi e selvaggina. E’ il miele di coriandolo, e il migliore d’Italia lo produce l’azienda Agricola Iannelli di Foggia. A sancirlo è stato il prestigioso concorso Grandi Mieli d’Italia che ha premiato il miele uniflorale di coriandolo dell’azienda foggiana con Tre Gocce d’Oro, il massimo riconoscimento.Rigorosamente bio, prodotto nelle campagne di Reggente, tra Troia e Biccari, il miele dell’azienda apistica Iannelli Assunta è stato selezionato tra 54 mieli di coriandolo in concorso.La cerimonia di consegna dei premi, presentata da Patrizio Roversi, si è tenuta domenica scorsa, 19 settembre, a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, sede dell’Osservatorio Nazionale Miele.Il concorso, coordinato da Lucia Piana, biologa tra le massime esperte a livello mondiale di Analisi Sensoriale del Mieli, è organizzato dall’Osservatorio Nazionale Miele in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole. Ogni anno impegna decine di specialisti e giurie altamente qualificate per le analisi di selezione chimico-fisica e sensoriale.I premi assegnati certificano qualità e provenienza. Una garanzia per il consumatore che al momento dell’acquisto è costretto a districarsi tra qualità e i prezzi stracciati di mieli esteri.Per la famiglia Iannelli, guidata da Vincenzo Pavone, apicoltore professionale, è il riconoscimento all’appassionato e duro lavoro, ed arriva nel decennale dell’attività dell’azienda, già pluripremiata.Il premio di quest’anno si aggiunge ai cinque vinti lo scorso anno, e alle tre medaglie d’oro ed una d’argento assegnate dalla giuria internazionale di BiolMiel nel 2019.

