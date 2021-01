Il miele delle Tremiti

Alle Tremiti vivono poco meno di cinquecento persone (al 31 maggio dell’anno scorso i residenti erano 455 – dato ISTAT). A costoro non si fa caso. I più disattendenti sono i turisti, per i quali i tremitesi sono poco più che ‘comparse’, una sorta di elemento folclorico con cui una regia misteriosa ha inteso arricchire quel piccolo paradiso terrestre. Ne consegue che parlare delle Tremiti equivale a parlare di natura e interessi economici da tutelare, non del piccolo popolo che le abita. Ma a tale proposito qualcuno si è mosso in controtendenza, qualche tempo fa. E’ il caso di Stefano Chiantini, un regista e sceneggiatore abruzzese che ha al suo attivo sei film. Il quarto di questi in ordine cronologico, ‘Isole’ (2011), venne girato e ambientato sulle Tremiti. Ebbene, in 92’ di pellicola non si vede un turista, uno yacht, una villa da capogiro. Le Tremiti sembrano addirittura spopolate, finalmente restituite a sé stesse e al pugno di ‘eletti’ che vi dimorano. Persino l’Adriatico occupa un posto marginale. In primo piano sono invece persone comuni (i tremitesi, appunto), abitazioni senza pretese e le ondulazioni di macchia mediterranea che rivestono il circoscritto entroterra di questo arcipelago. ‘Isole’ è la storia di Ivan, un immigrato clandestino che si reca alle Tremiti attratto da una occasione di lavoro. Ma è una chimera. Invece di pagarlo, lo picchiano. L’uomo vorrebbe rientrare in continente ma non ha un euro. Allora gli vengono incontro due ‘indigeni’ : Il primo è don Enzo, un anziano prete che per ragioni di salute non esercita più il suo ministero. La seconda è Martina, una giovane donna che, dalla morte di sua figlia, si è chiusa nel silenzio e vive con don Enzo, suo tutore, del quale cura meticolosamente le arnie (felice questo rapporto fra la silenziosa applicazione della giovane e il ronzare operoso degli insetti ; non meno riuscita l’espressione del piacere consolatorio che a Martina viene dal suggere il miele dal favo in solitudine). Poco a poco Martina e Ivan si innamorano, e anche don Enzo prende in simpatia il giovanotto, che finisce col fargli da badante. Peccato che la xenofobia non risparmi le Tremiti. Ivan è costretto a fuggire. Ma l’incontro sembra aver riaperto il cuore di Martina… Un film delicato e pieno di rispetto, girato con umiltà, apprezzato più all’estero che in Italia ; notevole l’attenzione incontrata al Toronto International Film Festival e al Festival del Cinema Italiano di Madrid. Nella parte di Martina, Asia Argento (nell’immagine), ottenne il Globo D’Oro come miglior attrice. Un riconoscimento meritato. E degne di nota anche le interpretazioni di Ivan Franek (Ivan), Giorgio Colangeli (Don Enzo) e Anna Ferruzzo (Vilma, sorella di Don Enzo).

Italo Interesse

Condividi sui Social!