Il mercato resterà unito ma in un’area che rispetti le regole

A San Marco in Lamis si torna alle intese già raggiunte precedentemente e poi messe in discussione dall’Amministrazione comunale: il mercato resterà unito. Questo il risultato di una lunghissima giornata di protesta civile che si è svolta mercoledì 6 aprile quando gli ambulanti del mercato, settore merci varie, hanno scioperato decidendo autonomamente e volontariamente di non aprire le proprie postazioni di vendita.

Sin dalle prime luci dell’alba gli ambulanti hanno occupato, regolarmente autorizzati dopo la comunicazione alla Questura inviata dal GOIA e firma del Presidente Rosario Cicciotti, condivisa con tutte le Sigle di Rappresentanza, la piazza cittadina mantenendo sempre, come dichiarato anche dal Sindaco Merla in Prefettura, un atteggiamento di massimo rispetto istituzionale e comportamento civile.

Per CasAmbulanti – UniPuglia la giornata è stata seguita sul posto direttamente dal Presidente Savino Montaruli che ha dichiarato: “una lunghissima giornata di incontri, trattative, interlocuzioni che è terminata in tardissima serata in Prefettura a Foggia. Grazie alla mediazione istituzionale del dott. Salvatore Caccamo, vice-Prefetto vicario che ha seguito l’intera riunione al Palazzo di Governo dove è stato anche invitato a partecipare il sindaco di San Marco in Lamis, dott. Michele Merla, regolarmente intervenuto accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, si è giunti al punto di svolta, dopo due ore e mezza di discussione. A sorpresa il sindaco Merla ha presentato al dott. Caccamo, che ne ha preso visione, una planimetria mai vista prima di allora che ricomprende tutti gli operatori, settore alimentare e non alimentare. Una svolta accolta favorevolmente dai presenti in quanto riconosce la richiesta delle Sigle di Rappresentanza di evitare lo sdoppiamento del mercato settimanale del mercoledì. Personalmente – prosegue Montaruli – ho apprezzato questo passo indietro dell’Amministrazione Merla e del sindaco in particolare. Riconoscere che il mercato non può assolutamente restare fermo ed essere diviso è un atto di responsabilità che apprezziamo così come apprezziamo l’impegno personale del Sindaco assunto di fronte al Prefetto Vicario relativamente alla garanzia dell’idoneità dell’area individuata e dei posteggi, come previsto dalle vigenti disposizioni normative locali e regionali. Anche in merito al procedimento di riassegnazione dei posteggi ho evidenziato al Vice Prefetto l’anomalia di San Marco in Lamis nelle procedure che avrebbe voluto adottare e il Sindaco mi ha garantito che saranno osservate le norme sia in materia di evidenza pubblica che di pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto. Ora ci attendiamo che in modo celere gli uffici comunali ci dicano i tempi di cui necessitano per il completamento di questa fase ribadendo che la categoria non può subire ulteriori danni dopo la sospensione dell’attività mercatale da parte del comune. La ripartenza è urgente e se qualcuno abbia ancora bisogno di tempo lo dica chiaramente in modo da proseguire senza alcuna soluzione di continuità perché la gente di San Marco vuole il mercato e gli Ambulanti hanno bisogno e diritto di lavorare, specie in prossimità delle festività pasquali, come anche ribadito dal Vicario Caccamo” – ha concluso deciso il leader sindacale pugliese.

