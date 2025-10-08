“Il Mausoleo di Augusto avrà i suoi cipressi”, la replica della Sovrintendenza Capitolina dopo il taglio degli storici cipressi

(Adnkronos) – "I cipressi in questione appartengono alla sistemazione a verde ideata e realizzata da Antonio Munõz per la sommità del Mausoleo nel 1938, al momento della demolizione dell’Auditorium che sovrastava le strutture antiche". Lo fa sapere all'Adnkronos la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in merito ai recenti interventi sulle alberature del Mausoleo di Augusto, in piazza Augusto Imperatore a Roma. "Tali piante – prosegue – nulla hanno a che fare con i sempreverdi ricordati da Strabone nella descrizione del sepolcro di Augusto: '… grande tumulo presso il fiume sopra un’alta base di pietra bianca, coperto fino alla cima di alberi sempreverdi'. Non è detto, ed è improbabile, che gli alberi originari fossero cipressi. Le alberature del progetto di Munõz avevano una estetica ben precisa che, con il passare del tempo e la crescita abnorme, si è del tutto persa. L’eccessiva densità vegetazionale venutasi a creare ha comportato anche l’ammaloramento degli esemplari". "E infatti, il monitoraggio eseguito negli ultimi anni dal Cnr sui cipressi che attualmente insistono lungo l’anello, ha rilevato una situazione critica a causa dello stato di salute delle piante risultate a rischio di caduta. Come è già accaduto purtroppo in alcuni altri casi nel territorio della città, esse potrebbero costituire un grave pericolo per le persone e per gli operatori impegnati nei lavori, oltre che per la salvaguardia delle strutture antiche. Il progetto in corso prevede una completa riqualificazione che restituisce equilibrio all’aspetto ambientale e paesaggistico, con un nuovo percorso di visita all’interno dell’area verde anulare, dove i cipressi rimossi saranno sostituiti da nuovi esemplari a lento e moderato accrescimento, senza necessità di potatura. I nuovi cipressi della specie Cupressus sempervirens varietà Totem raggiungeranno un’altezza di circa 10 metri e avranno un portamento compatto. I criteri della scelta tengono presente l’adattamento climatico e pedologico, la resistenza all’inquinamento, la velocità di accrescimento e l’habitus. Il nuovo percorso di visita in questa area del Mausoleo rappresenta una assoluta novità, e consentirà la visione del monumento da una prospettiva ravvicinata, in un originale contesto di verde urbano. Il progetto avviato – conclude la Sovrintendenza – ha ottenuto l’autorizzazione di tutti gli organismi competenti".

Pubblicato il 8 Ottobre 2025