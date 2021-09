“Il malato e la sua salute al centro dei nostri interessi”

Mettere il malato al centro dei suoi interessi. E’ lo scopo altamente caritatevole di Universo Salute Opera don Uva. Lo si evince da questa intervista rilasciata al Quotidiano dal dottor Paolo Telesforo, Amministratore Delegato di Universo Salute Opera don Uva

Che cosa rappresenta ed ha rappresentato il don Uva per Bisceglie?

“L’opera Don Uva è intimamente connessa con la città di Bisceglie dove tutto è nato grazie a don Pasquale, un sognatore che è stato capace di creare da solo, con le sue Ancelle, quello che nessuna istituzione aveva mai neppure immaginato di poter realizzare. E se questo è potuto accadere è anche grazie, e soprattutto, alla generosità e operosità di tanti Biscegliesi che hanno contribuito, con la loro generosità e la loro opera, alla creazione e alla vita e al sostentamento della Congregazione. L’opera Don Uva a Bisceglie, già negli anni 40, si presentava come una città nella città, una comunità autonoma dove gli ultimi trovavano una loro dimensione, una loro dignità, una casa, una famiglia un’istruzione, un’occupazione. E non c’è famiglia di Bisceglie che per qualche motivo non sia legata, da vincoli di amicizia o parentela, con qualcuno che tra quelle mura ha trascorso una vita, pregando, lavorando o essendo amorevolmente accudito dalle Ancelle delle Divina Provvidenza. Bisceglie è stato il modello che don Pasquale ha esportato a Foggia, a Potenza, a Guidonia, creando da un lato occupazione e dall’altro un sollievo e una rinascita per tante persone infelici. Oggi, mutate le esigenze e diminuito sensibilmente il numero di ortofrenici per le migliori condizioni igieniche e sociali della popolazione, il don uva si è trasformato in una filiera della salute con particolare attenzione alle fragilità della terza età. Una filiera che continua a dare, nel suo complesso, occupazione ad oltre 1500 dipendenti diretti senza contare i numerosissimi addetti dei servizi esternalizzati.”

In che cosa consiste la grandezza del suo fondatore?

“La grandezza di Don Pasquale la si ritrova sicuramente nella perseveranza, nell’infaticabilità, nello smisurato amore per gli ultimi che lo ha portato a far rinascere la speranza, la fiducia e l’autostima in chi era totalmente emarginato dalla società, disprezzato, insultato, allontanato. La sua grandezza è stata nel non abbattersi mai di fronte a nessuna difficoltà circondandosi di persone dotate dei suoi stessi principi morali del suo stesso fuoco sacro. Quello che ha creato don uva con le sue sole forze è per me quanto di più vicino si possa immaginare a un miracolo in terra”.

Qual è la mission attuale del Don Uva?

“La misson attuale dell’opera don Uva non è cambiata molto rispetto a quella del suo fondatore, e consiste nel mettere il malato al centro dei nostri interessi e far ruotare intorno a lui una serie di servizi e prestazioni che possano seguire e soddisfare ogni sua esigenza di salute. Oggi, rispetto agli inizi, le prestazioni sono di gran lunga aumentate e coprono gran parte delle necessità di salute legate alle fragilità, ma lo spirito è sostanzialmente lo stesso”.

Quali progetti per il futuro?

“Per il futuro speriamo di poter contribuire sempre di più a far rete con il pubblico, con le università e gli istituti di ricerca. Noi siamo convinti che la collaborazione, lo scambio e la progettualità condivisa possano essere l’unica via per offrire al cittadino un servizio sanitario efficace, efficiente ed economicamente sostenibile. La sanità del futuro deve basarsi sulla cooperazione e non su isole mal collegate tra di loro”.

Come celebrerete il centenario del fondatore?

“I 100 anni di Don Pasquale saranno un momento importante per la nostra azienda che coinciderà con la seconda edizione del premio Don Uva, che quest’anno si è svolto a Trani ed ha premiato il rettore dell’Almo Collegio Caprarica di Roma dove don Uva ha studiato preparandosi al sacerdozio. La seconda edizione si svolgerà invece a Bisceglie, luogo natale di Don Pasquale e sede di Universo Salute, e sarà ancor non solo il culmine di una serie di eventi e celebrazioni volte a divulgare la storia e la figura di Don Pasquale, ma soprattutto sarà un evento pubblico di rilievo nazionale in grado di catturare l’attenzione dei media e degli stakeholder e riproporre, in un mondo sempre più disattento, la centralità dei problemi legati alla terza età e alle sue fragilità nello spirito che don Pasquale Uva ci ha tramandato.”

Bruno Volpe

