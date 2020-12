Il M5S pugliese in mezzo “al guado” anche dopo la formazione delle commissioni

Il M5S pugliese alla Regione è ancora in mezzo al guado. A confermarlo sulla sua pagina di Facebook è ancora una volta Antonella Laricchia, come è noto, ex sfidante pentastellata del presidente della Regione, Michele Emiliano, alle elezioni del 20 e 21 settembre scorso. Infatti, ha scritto in un recente post pubblicato sul social la consigliera regionale Laricchia del M5S: “Il M5S sta vivendo un momento di profondo e a tratti un po’ teso confronto dialettico interno, tra chi immagina il suo futuro come un piccolo partito di centrosinistra e chi invece ne rivendica l’autonomia rispetto agli schieramenti politici tradizionali, post ideologico dunque, alternativo al centrodestra e al centrosinistra”. “Io credo – ha proseguito l’esponente del Gruppo regionale del M5S in disaccordo con gli altri quattro colleghi riconfermati a settembre scorso – che con la giusta fiducia in noi stessi si possano e debbano affrontare meglio i tavoli di confronto con le forze politiche, per ottenere maggiori risultati per i cittadini, stanando la vecchia politica e meritando maggiormente la fiducia degli elettori”. Quindi, in altri termini, Laricchia chiede verosimilmente che il Gruppo consiliare di cui fa parte abbia una condotta più trasparente ai tavoli di confronto con le altre forze politiche regionali, al fine di conseguire maggiori risultati per i pugliesi, guadagnandosi maggiormente, con chiarezza e trasparenza, la fiducia già concessa da quella parete di elettorato pugliese che lo scorso settembre ha votato in Puglia per il M5S. Condotta, questa che, sempre secondo Laricchia, servirebbe a “stanare la vecchia politica”, considerata probabilmente poco trasparente e, quindi, incomprensibile ai più. Ma soprattutto, forse, fonte di “giochi” utili soltanto ad una gestione del “potere per il potere” e non di certo al “bene” della collettività. Però, a rievocare la “vecchia politica” in senso dispregiativo non è soltanto la pentastellata Laricchia, nei confronti probabilmente dei suoi quattro colleghi di Gruppo che la scorsa settimana – come è noto – si sono accordati con il confermato governatore pugliese e la coalizione di centrosinistra che lo sostiene nell’Aula barese di via Gentile, per accaparrarsi una delle due poltrone di vice-presidente del Consiglio regionale, quella in quota alla maggioranza per l’appunto, in attesa di potersi a breve anche accomodare in Giunta, con un posto di assessore al Welfare. Infatti, anche una recente nota congiunta di tutti i Capigruppo dell’opposizione di centrodestra (Ignazio Zullo per ‘Fratelli d’Italia’, Davide Bellomo per la ‘Lega’, Stefano Lacatena per ‘Forza Italia’, Paolo Pagliaro per ‘La Puglia Domani’ e Paolo Dell’Erba per il ‘Gruppo Misto’) ha richiamato la locuzione “vecchia politica”, ma per far presente che a praticarla in Consiglio regionale è ora il M5S, che finge di essere all’opposizione, ma poi nell’Ufficio di presidenza intascano il vice presidente (di maggioranza) per uno di loro e il copione tentato di ripeterlo (e in parte anche ci riescono) nelle Commissioni consiliari permanenti, dove – sottolineano sempre i Capigruppo delle forze politiche di centrodestra – sono stati calcolati fintamente all’opposizione, ma nella VII Commissione (quella agli Affari Istituzionali) il segretario (che è in quota maggioranza) è un altro dei “5 Stelle”. Difatti, evidenzia la nota congiunta degli esponenti dell’opposizione di centrodestra: “Il Movimento 5 Stelle accusa gli altri di fare la vecchia politica, ma ormai loro sono diventati maestri nella gestione del potere e delle poltrone”, spiegando che “all’esterno vogliono continuare a dare l’idea di essere sempre ‘verginelli’, sempre all’opposizione del centrosinistra e di Emiliano, ma poi non disdegnano di occupare posti di maggioranza ammantandoli per essere ‘ruoli di garanzia’. E, inoltre, si chiedono i Capigruppo di centrodestra: “Ma garanzia per chi?” Per poi esclamare, dandosi la risposta: “Per loro!” E proseguire: “ I ‘4 Stelle’ che in questa legislatura hanno trovato un ruolo a testa: Cristian Casili vicepresidente del Consiglio, Marco Galante segretario VII Commissione, Grazia De Bari capogruppo e ora non resta che vedere Rosa Barone assessore”. E, a conclusione della nota, i 5 Capigruppo di centrodestra a conferma di questo “doppio giochismo” mettono in risalto il fatto che i citati 4 consiglieri pentastellati, ormai in sintonia con la maggioranza regionale, e quindi con il governatore, “per giustificare questo assalto alla diligenza ogni giorno propagandano un provvedimento di Michele Emiliano come un loro successo, senza preoccuparsi di aver messo nell’angolo l’unica vera grillina rimasta in Consiglio regionale”. Ossia “Antonella Laricchia”. E ciò anche se per ora i 4 consiglieri ormai “grillini finti”, secondo il centrodestra pugliese, non sono ancora – come suole dirsi – “né carne, né pesce”.

Giuseppe Palella

