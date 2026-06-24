Il M5S di lotta e di governo: Quarato e Strippoli su Pug, Parco Città e Pnrr

“Il fatto che siamo gli unici della maggioranza a intervenire dovrebbe far riflettere”. Sono le parole di Francesco Strippoli, consigliere del M5S che, insieme ai colleghi pentastellati Dal Maso e Quarato, aveva contribuito alla mancanza del numero legale in aula per l’approvazione del rendiconto, lo scorso 8 giugno.

Nel consiglio comunale convocato due settimane dopo, Strippoli ha illustrato “luci e ombre” del rendiconto di gestione, avvalendosi anche della relazione dei revisori. Un’analisi nel solco delle criticità emerse negli ultimi mesi e che viene rilanciata in chiave propositiva e dialogante nei confronti della sindaca, della giunta e dell’intero consiglio comunale.

Riferendosi alla vicenda Amica e al rigetto da parte del tribunale della richiesta di sospensione della condanna, il consigliere ha ricordato come il movimento si sia battuto da tempo per una transazione. “Le percentuali di sconfitta del Comune erano altissime – ha spiegato –. Sul fondo contenzioso ci sono 50 milioni di euro e solo la causa Amica ne vale 54”.

Nei giorni delle dimissioni della sindaca Episcopo, sui social è circolata spesso una domanda, se i consiglieri fossero tornati in aula soltanto per il gettone di presenza “È avvilente questa narrazione per la dignità dell’intero consiglio – ha replicato Strippoli –. Qui ci sono persone che studiano le carte, si impegnano e lavorano nell’interesse della città. Il nostro orizzonte resta il programma. Non devono essere un tabù nemmeno eventuali avvicendamenti in giunta e, se esprimiamo posizioni diverse, non possiamo essere accusati di voler paralizzare il consiglio”.

Sulle dimissioni della sindaca, Strippoli è stato netto: “Ha compiuto un atto legittimo quando ha constatato di non avere i numeri. La reazione della città è stata di una grande paura di ricadere nel commissariamento, la richiesta di tornare sui propri passi è stata unanime. Il commissariamento è stato un periodo molto buio, molte delle criticità che ancora oggi registriamo risalgono a quella fase”. Allo stesso tempo, ha invitato l’amministrazione ad alzare l’asticella del confronto: “Siamo certamente meglio dei commissari o di un’amministrazione sciolta per mafia, ma dobbiamo ambire a modelli amministrativi più avanzati”.

Secondo Strippoli, anche pressioni provenienti dai livelli nazionali hanno contribuito a ricomporre il campo largo foggiano, apparso frantumato nelle ultime settimane. “Questo è un laboratorio politico nazionale”, ha affermato, sottolineando come l’esperienza foggiana possa avere riflessi anche sulle elezioni politiche del 2027. “Ma il campo largo progressista deve produrre risultati concreti”.

Tra gli aspetti positivi del rendiconto, il consigliere ha evidenziato il maggiore impegno nel contrasto all’evasione tributaria e nel recupero delle sanzioni per violazioni del codice della strada rispetto agli anni 2020 e 2021. “Il Comune di Foggia è diventato anche più efficiente nei pagamenti commerciali, un risultato che ci ha consentito di recuperare 6 milioni di euro”.

Le principali criticità riguardano invece il Pnrr, poiché “l’andamento dei progetti non è conforme alle tempistiche previste”. Diversi interventi sono stati definanziati, con conseguenze economiche per il Comune. Tra questi il Pinqua, che prevedeva la realizzazione di verde pubblico attrezzato e di 56 alloggi ERS destinati all’emergenza abitativa. Saltano anche alcuni progetti relativi agli asili nido. Su questo tema, così come nel successivo intervento di Giovanni Quarato, Strippoli ha ricordato gli avvertimenti lanciati dal M5S già nei mesi scorsi: gli asili nido avrebbero potuto generare costi di gestione non sostenibili per le casse comunali. Erano cinque i progetti in campo che oggi sono sfumati.

Ha poi richiamato l’attenzione sulle politiche del lavoro, auspicando la realizzazione di una sede dignitosa, sotto il profilo strutturale e logistico, per il Centro per l’impiego. Oggi la delega alle Politiche del lavoro è passata a Giulio De Santis, “già molto impegnato”, mentre Strippoli avrebbe preferito che fosse affidata al nuovo assessore Luigi Iorio.

Un passaggio è stato dedicato anche al Pug, “una priorità per mettere fine all’eterna stagione delle varianti urbanistiche”. Ha inoltre aggiunto che Arca Capitanata è ancora in attesa del permesso di costruire per gli alloggi di via Lucera: “Lo aspetta da dicembre”.

Strippoli ha infine insistito sulla necessità di regolarizzare l’affidamento di Assori e di Parco Città, tema affrontato nell’ultima delibera di giunta del 2024. “Si è deciso di procedere con una gara pubblica europea. Noi avevamo proposto, nel frattempo, di affidare la gestione alle associazioni impegnate nel contrasto alle povertà educative, ma non siamo stati ascoltati. Oggi mi chiedo perché gli uffici non stiano dando seguito alla delibera. Per ottenere un bando pubblico dovrei forse compiere un gesto eclatante, fare uno sciopero della fame o incatenarmi a Parco Città”.

A seguire è intervenuto Giovanni Quarato, che ha ribadito la necessità di un cambio di passo da parte dell’amministrazione. Per gli assessori ha espresso “un giudizio non pienamente sufficiente sull’azione amministrativa, non sempre coerente con il programma elettorale e con le linee programmatiche”. Da qui l’invito all’autocritica.

“Abbiamo denunciato più volte la mancanza di ascolto su diversi temi. Il caso degli asili nido è emblematico, ci siamo lanciati su numerosi progetti Pnrr senza avere forse la forza necessaria per sostenerli. Sarebbe stato preferibile concentrarsi su quelli realmente realizzabili”.

Quanto all’edilizia residenziale pubblica, Quarato ha ricordato che non ci sono soltanto i 56 alloggi del Candelaro: “È saltato anche il progetto Pnrr del CEP, che ho seguito personalmente per cercare di portarlo a compimento”. Ha rilanciato l’idea di un’‘Agenzia della casa’ come punto di riferimento per l’edilizia popolare e ha chiesto maggiori investimenti nella manutenzione del patrimonio immobiliare comunale. “È difficile, lo so, ma dobbiamo lavorarci”.

Tra i passaggi più significativi del suo intervento, l’invito a trasformare l’attuale “tregua” politica in una vera e propria “pace”.

Ampio spazio anche al Pug. «Signori, siamo in ritardo e non possiamo far finta di nulla. Comincio a temere che non si riesca a concluderlo entro la fine della consiliatura. Ci siamo impantanati in troppe procedure e dobbiamo creare un ufficio dedicato esclusivamente a questo obiettivo. Il Pug va realizzato e vogliamo che sia il più possibile condiviso”. Quarato ha ricordato il proprio impegno, insieme alla commissione competente, per l’istituzione dell’Urban Center. “Il Pug lo voglio perché non persegue interessi particolari ma è esclusivamente nell’interesse pubblico”.

Infine, una riflessione sul significato strategico dello strumento urbanistico: “C’è molta insoddisfazione da parte mia. Forse la città non percepisce fino in fondo il peso di questa sfida, ma dobbiamo portarla a termine. Un domani i cittadini dovranno poter dire che, grazie all’amministrazione Episcopo, Foggia è diventata una città migliore, più attrattiva e capace di invertire la tendenza che oggi spinge tanti giovani a partire”.

Paola Lucino



Pubblicato il 24 Giugno 2026