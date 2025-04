Il look della regina Camilla in Italia: sobrietà e spille ‘eredità’ di Elisabetta II

(Adnkronos) – Ha scelto i colori dell'Europa e del Paese che l'ha accolta in visita ufficiale, la regina Camilla che da ieri è nella Capitale con il suo augusto consorte, re Carlo. Di un'eleganza sobria, mai altera, la regina d'Inghilterra ha indossato robe-manteau scivolati, tagliati sbiechi e sul punto vita per 'ammorbidire' la silhouette, dal blue al celeste foncé, scarpe décolleté della stessa tonalità dell'abito, borse over e capienti. Pochi gioielli, orecchini di perle e solo spille, un must e una passione della defunta Elisabetta II, in particolare quella indossata a Roma fa parte dello scrigno royal ed è un dono del principe Alberto di Sassonia Coburgo Gotha alla consorte e regina d'Inghilterra Vittoria. Diversamente da Queen Elizabeth che non riusciva a separarsi dai suoi meravigliosi e colorati cappellini, segno di indubbia regalità (come amava ripetere, "per essere creduta, devo essere vista") la regina Camilla ha optato per un look apparentemente più contenuto,

non privo di eleganza. Carlo III, uno degli uomini più eleganti del regno (e non solo) ha indossato per la sua prima visita ufficiale in Italia, completi sulle tonalità del blue, abito chiaro, cravatta azzurra, l'immancabile pochette. Mai dello stesso tessuto della cravatta (non è elegante), ma sempre sfumata nelle tonalità dei colori della cravatta. "Un look contemporaneo, quello della regina Camilla – ha commentato all'Adnkronos Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni e vicepresidente sezione moda dell'Unione Industriali di Roma e del Lazio – lontani anni luce da quello di queen Elizabeth, sicuramente una scelta precisa, quella della regina d'Inghilterra, per prendere le distanze dal passato, per affermarsi con la sua indiscussa e 'silenziosa' personalità, supportata e consigliata da oltre 20 dalla sua stilista di fiducia, Fiona Clare". "Ho molto apprezzato il suo personalissimo omaggio all'Italia – ha concluso il presidente della maison Gattinoni che aveva vestito in passato lady Diana – scegliendo come accessorio, una tote bag in pelle di Bottega Veneta con motivi intrecciati e chiusura dorata color crema". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025