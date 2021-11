“Il lockdown a chi non ha il greenpass? E’ una vera follia giuridica”

“E’ una vera follia giuridica”: il noto costituzionalista barese, docente alla facoltà Aldo Moro professor Aldo Loiodice bolla in questo modo la bizzarra idea di chi, sul modello austriaco vorrebbe imporre anche in Italia il lockdown a chi non ha il greenpass e non ha fatto il vaccino. Lo abbiamo intervistato.

Professor Loiodice. In Austria si pensa di obbligare al lockdown i non vax e chi non ha il green pass. Una cosa del genere è importabile in Italia?

“In Austria hanno una Costituzione diversa dalla nostra. Per quanto ci riguarda non è possibile, sarebbe prima di tutto incostituzionale e poi una vera follia giuridica. Del resto il fatto stesso che sin qui non la abbiano progettata o fatta entrare in vigore significa che gli esperti del governo sono coscienti della sua incostituzionalità. Bisogna partire sempre dal concetto che non esiste un obbligo alla vaccinazione e che nessuno può esservi costretto contro la sua volontà. Naturalmente con questo greenpass di fatto stanno aggirando l’ostacolo. Ci rendono la vita impossibile e per fatto concludente obbligano alla vaccinazione”.

Per quali ragioni sarebbe incostituzionale?

“Lo ho detto varie volte, per la violazione dell’art 32, ma anche sulla libertà di movimento, libertà di impresa, associazione, lesione del diritto di culto e non da poco violazione del diritto al lavoro e noi siamo una Repubblica fondata sul lavoro, non dimentichiamolo”.

Il virologo Locatelli del CTS recentemente ha tuonato contro le manifestazioni del dissenso…

“I virologi devono svolgere il loro ruolo senza entrare a gamba tesa nel dibattito politico che appartiene al Parlamento e ai partiti. Aggiungo che neanche loro hanno opinioni concordanti e dicono tutto e il contrario di tutto. Resta il fatto, oggettivo, che oggi sei sostanzialmente obbligato, come un ricatto, a vaccinarti e questo toglie libertà di scelta. E’ una situazione imposta dalle case farmaceutiche. Oggi viviamo in una sorta di dittatura farmaceutico sanitaria”.

Esiste un diritto soggettivo a manifestare nelle vie pubbliche il dissenso?

“Certo, fa parte dei diritti individuali. Non può essere compresso o limitato, salvi casi di legge. Ovviamente non deve sconfinare in atti di violenza, teppismo o intemperanze a danni di terzi. In ogni caso si percepisce una mentalità autoritaria, da tempo, da parte della PA e delle stesse Forze dell’Ordine”.

Bruno Volpe

