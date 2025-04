Il Liverpool annuncia il rinnovo a sorpresa di Salah: “Lotteremo insieme”

(Adnkronos) – “Il Liverpool FC annuncia che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il club oltre la stagione 2024-25". Così, in un comunicato ufficiale, il Liverpool ha fatto sapere che Salah continuerà la sua avventura con i Reds. Fin qui, l'egiziano ha collezionato 243 gol e 111 assist in quasi 400 presenze con il club inglese. Numeri da fuoriclasse. "La notizia di oggi – si legge nel comunicato del rinnovo – significa che Salah prolungherà la sua permanenza ad Anfield, già arrivata a 8 anni, anche in futuro e continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i più grandi riconoscimenti”. Il rinnovo di Salah con il Liverpool, difficile da ipotizzare solo pochi giorni fa, arriva dopo mesi di tira e molla tra società e giocatore. Come spiegato dai tabloid inglesi, le pressioni dei tifosi avrebbero avuto un ruolo centrale nell'accordo, visto che da anni il Liverpool adotta una politica differente nei confronti dei calciatori over 30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2025