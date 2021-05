Il Liceo Volta di Foggia sale sul podio

Il Liceo Scientifico “Volta” di Foggia sale sul podio a livello nazionale nelle gare individuali delle Olimpiadi di Matematica. L’alunna Tiziana Eugenelo, infatti, ottiene la medaglia di Bronzo (a un solo punto di distanza dalla medaglia d’Argento) ed entra nella lista delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

Grande successo anche per le altre categorie: nella finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica, la squadra femminile si è classificata al decimo posto fra le 24 finaliste, selezionate tra 158 Scuole di tutta Italia. La squadra era composta dalle alunne: Tiziana Eugenelo, capitano, Ylenia Acquaviva, Michela Tarantino, Valeria Iagulli, Rosamaria Signore, Claudia Campanella, Simona De Palma. Bel risultato anche per la squadra mista, costituita dagli alunni Tiziana Eugenelo, Ylenia Acquaviva, Michela Tarantino, Mario Alberto D’Ambrosio, Giovanni Cianci, Giacomo Curato, Davide Cicchetti, che si è classificata al 44esimo posto fra le 48 finaliste, selezionate fra ben 413 squadre.

Risultati positivi, quelli del liceo Volta, raggiunti grazie all’entusiasmo e all’impegno dei ragazzi, ma anche alla disponibilità della Dirigente scolastica, Gabriella Grilli, che ha fortemente caldeggiato le attività di potenziamento, attività guidate dai docenti Maria Antonietta Pici ed Emmanuil Stratakis.

“Ancora un grande successo per i nostri alunni. Si conclude, così, un anno difficile, ma comunque pieno di soddisfazioni”, ha dichiarato la Dirigente Grilli. “Faccio i miei complimenti ai ragazzi del Volta che, in una gara di livello nazionale, si sono comportati con onore, dimostrando il loro interesse per una disciplina bellissima come la Matematica. Ringrazio – infine – i docenti Pici e Stratakis per l’abnegazione e l’impegno”.

