Il Liceo Publio Virgilio Marone amplia la propria offerta formativa

Il Liceo Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano è uno dei 50 istituti di scuola superiore, in tutta Italia, nei quali è stata autorizzata l’istituzione (per l’anno scolastico 2022-2023) di un nuovo corso di studi, il percorso triennale di “Biologia con curvatura biomedica”. In tutta la Puglia, sono stati soltanto 5 gli istituti autorizzati e, di questi, solo 2 in provincia di Foggia: il Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano e il Liceo Rispoli-Tondi di San Severo. In collaborazione con la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici si propone un nuovo percorso di studi ministeriale. Il Percorso Nazionale di Biologia con curvatura biomedica ha una durata triennale. Il percorso contribuisce a collegare la scuola superiore all’università in modo da consentire l’accesso ai corsi di laurea in Medicina o comunque di tipo scientifico-sanitario con adeguate competenze.

“Complimenti alla preside, la dottoressa Maria Carmela Taronna e al corpo docente del Publio Virgilio Marone”, ha dichiarato Rita Selvaggio, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Vico del Gargano, “siamo orgogliosi del nostro liceo e del fatto la sua offerta formativa migliori di anno in anno, offrendo nuove opportunità ai suoi studenti di acquisire competenze fondamentali per il loro futuro. L’Amministrazione comunale sostiene l’impegno degli istituti scolastici di Vico del Gargano, crediamo fortemente nel valore sociale, educativo e culturale delle nostre scuole, un presidio fondamentale per far crescere nel migliore dei modi i nostri giovani”.

“Congratulazioni alla dirigente scolastica e ai docenti”, ha aggiunto il sindaco Michele Sementino. “L’attivazione del nuovo corso permetterà a studentesse e studenti di avere una preparazione ancora più ampia e approfondita. Unitamente all’assessore Rita Selvaggio, e a nome di tutta la Comunità vichese, auguro un anno scolastico sereno e proficuo ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale tecnico e ausiliario, alle famiglie e alla popolazione studentesca di Vico del Gargano. Come Amministrazione comunale, intendiamo continuare a sostenere in ogni modo possibile, e secondo le nostre prerogative, lo sviluppo di progetti, azioni e iniziative volte a sostenere le scuole di Vico del Gargano di ogni ordine e grado”.

