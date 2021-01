Il Liceo classico ‘Lanza’ scelto per la terza volta

Il Liceo classico ‘Lanza’ di Foggia è stato scelto per la terza volta per far parte delle Giurie Scolastiche dell’undicesima edizione del prestigioso Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane. La formula del Premio prevede un doppio sistema di giurie. La Giuria tecnica seleziona i libri in concorso e individua i cinque finalisti. Queste cinque opere saranno sottoposte al giudizio di 25 giurie scolastiche/ centri di lettura, 24 in Italia e una all’estero, costituite ciascuna da 16 componenti, che decreteranno a maggioranza il vincitore finale. Ecco l’elenco dei 16 giurati:- Amorico Annalisa IV D, Attanasio Maria II C, Ardito Francesco III F, Buonassisi Francesca II C, Ciampolillo Noemi I C, Cifaldi Mario IV A, Ciletti Michel V B, Crispi Asia I C, Delli Carri Marianna IV E. Lisanti Federica IV E, Kerkuku Samanta IV F, Mastrolitto Sarah IV E, Menga Davide, IV A, Sabatino Giulia IV F,Sacco Vittoria IV E e Salvatori Federica IV D. Essere l’unica scuola della Puglia, che attiverà un Centro di Lettura con 16 allievi dell’istituto , che leggeranno i libri finalisti ed esprimeranno il proprio voto a settembre, in forma individuale e segreta nella Biblioteca del Liceo classico ‘Lanza’, conferma l’attenzione che nell’Istituto si dà alla lettura con le iniziative ‘Incontri extravaganti’ e ‘Lettura e oltre’ organizzate dalla Prof.ssa Mariolina Cicerale, nella speranza che il Lanza non sia solo ‘una scuola dove si studia la letteratura’ , ma sia sempre di più ‘ una scuola dove si legge la letteratura’. I cinque libri finalisti, selezionati dalla Giuria tecnica, verranno annunciati il 14 aprile 2021: Successivamente saranno inviati al ‘Lanza’ i file digitali delle opere e inoltrati ai componenti la giuria/centro di lettura che li leggeranno e valuteranno entro l’estate.

