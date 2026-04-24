Omicidio di Stefania Rago, il legale di Fortebraccio: “Ieri sera era confuso, non c’e’ stata confessione”

“Non c’è stata una confessione. Il signor Fortebraccio ieri sera era in forte stato confusionale, quindi non ricordava cosa effettivamente fosse accaduto. Non ha reso alcuna dichiarazione. Lo hanno trattenuto perchè ovviamente sono in corso gli accertamenti. E’ stato lui ad andare in caserma dove ha chiesto aiuto ai carabinieri, dicendo che la moglie era stata vittima di una sparatoria. Una volta che i militari si sono recati sul posto, hanno constatato il decesso della signora”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Rosa Archidiacono, legale di ufficio di Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata, a proposito del femminicidio avvenuto ieri sera di Stefania Rago, 46 anni, nell’abitazione della coppia in via. L’uomo è stato sottoposto a fermo dai carabinieri. Avrebbe ucciso la moglie con tre o quattro colpi di pistola. L’arma dovrebbe essere quella di servizio, regolarmente detenuta. “Quando è arrivato in caserma ha chiesto un intervento ai carabinieri che sono andati nell’abitazione e hanno constatato che la signora era morta”, aggiunge. “L’arrivo dei soccorsi è stato inutile”. La coppia ha due figli, un ragazzo e una ragazza, maggiorenni, che al momento della sparatoria non erano in casa. Prima del delitto i vicini hanno sentito un litigio in casa. “Ai ragazzi va il mio più profondo cordoglio, perchè le vittime sono loro in queste vicende”, conclude l’avvocato Archidiacono.



Pubblicato il 24 Aprile 2026