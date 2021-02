Il laboratorio gratuito online “Danza in Dad Project”

Dopo il successo di MaD – Musica a Distanza, l’evento in streaming che ha coinvolto in un concerto live trasmesso da Parcocittà le scuole superiori del capoluogo dauno e centinaia di alunni connessi durante le ore curriculari, autorizzate da professori e dirigenti scolastici, una nuova iniziativa di valore artistico e didattico, rigorosamente on-line, sta per approdare a Foggia sotto il tetto de “Le Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze”, un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Questa volta sarà protagonista la danza: a partire da oggi sarà avviato il laboratorio gratuito “Danza in Dad Project”, condotto da Anna De Biase, direttrice del Centro artistico Echi e Movimenti, che metterà a disposizione del progetto le proprie ultradecennali competenze di danzatrice e maestra di danza.Il laboratorio è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze, non è richiesta alcuna preparazione specifica o esperienza pregressa nella disciplina. Si partirà dalle basi della disciplina artistica per poi procedere con un programma focalizzato sulla propedeutica e sull’avviamento alla danza.

Il laboratorio avrà cadenza settimanale. e si terrà nella giornata di venerdì, dalle ore 18 alle 19.30. Eventuali variazioni della programmazione saranno comunicate preventivamente agli allievi e alle allieve e ai loro genitori.

Con il laboratorio “Danza in Dad Project” il progetto prosegue nella promozione di occasioni per condividere esperienze artistiche, creative e di socializzazione anche attraverso modalità di interazione in remoto, attraverso la piattaforma Zoom.

Condividi sui Social!