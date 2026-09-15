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Il Kennedy Center chiude. Trump: “Riapre solo col mio nome”

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(Adnkronos) – Il board del Kennedy Center di Washington ha votato per la sua chiusura per problemi finanziari e per la disputa sull'attribuzione del nome di Donald Trump al centro. Un giudice federale aveva bloccato il tentativo del 'board' del centro per le arti performative di dare all'edificio in cui ha sede, sulle rive del Potomac, il nome del Presidente, denunciandone l'illegalità.  Trump ha reso noto quindi che il Kennedy Center chiuderà immediatamente. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il 'board' ha votato "quasi all'unanimità" per chiudere il centro per lavori di ristrutturazione urgenti e che non riaprirà più fino a una corte di grado più elevato non sosterrà il cambiamento di nome. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Settembre 2026

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