Il Grido della Terra, mostra a Parcocittà

“Il grido della Terra è il grido dei poveri”. Così l’Osservatore Romano presenta, in modo chiaro e diretto, l’impegno del Movimento Mondiale Cattolico per il Clima(GCCM, la sigla in inglese), un movimento che attraversa tutto il pianeta con l’ispirazione dell’enciclica “Laudato Si’” del 2015. Siamo chiamati tutti ad un cambiamento radicale. Di visione, di stile di vita, di paradigmi culturali, sociali, politici. Un tema ineludibile, che si impone nonostante le troppe parole a vuoto di governanti ed operatori economici (il “bla bla bla” l’ha definito in questi giorni Greta Thunberg Se ne parlerà per un’intera settimana a Foggia,a partire dal primo ottobre, a Parcocittà. Si parte da una mostra che in 12 pannelli illustra con efficacia le principali tematiche e sfide che siamo chiamati ad affrontare. Si parte con l’inaugurazione della mostra alle 19:30di oggi, e con una serie di interventi introduttivi degli Enti Promotori (Parco Città – Solidaunia La Daunia per il Mondo Onlus – Palazzo Dogana Ambasciata di Pace Provincia di Foggia). Perché la giustizia climatica e la giustizia sociale sono il presupposto della pace. Come notava San Paolo: “che tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi” (Rm 8,22). Si continua fino all’8 ottobre, ogni sera un tema (in allegato il programma completo). In un momento in cui la città sembra svegliarsi da un lungo letargo, dovuto anche alla pandemia, questo è un appuntamento di respiro internazionale, ma con forti ricadute anche su ognuno di noi. Un appuntamento da non perdere. Oggi alle 19,30 – Inaugurazionemostra – Incontro della cittadinanza con gli organizzatori dell’evento (Amatore, Scopelliti, Gramazio, Anelia Genova, Tonino Soldo, Cesare Sangalli). Sab 2 ottobre – 19,00 “La cura della casa comune – Perché preoccuparsi dell’Ambiente: l’esempio dell’agricoltura sociale”, Assunta di Matteo, Rete Fattorie sociali. dom 3 ottobre – 11,00 – Mobilità sostenibile – Cicloamici Foggia FIAB– Antonio Dembech dialoga conBeppe Nicoletti. Lun 4 ottobre ore 19,00 “Il dono della creazione” – Padre Ottavio– Comboniano, Comunità di Troia.mar 5 ottobre – 19,00 “San Francesco d’Assisi, il modello” Padre Luigi Lavecchia, Frate Francescano. Al terminein collaborazione con il Consiglio Ecumenico delle Chiese di Foggiaci sarà un momento di Preghiera Ecumenicacon la presenza dei rappresentanti della Chiesa Valdese, della Chiesa Ortodossa Rumena, della Chiesa Pentecostalee della Chiesa Cattolica. Mercoledì 6 ottobre ore 19,00 “Un’altra società è possibile” Rosa Barone, Assessore alle politiche sociali, Regione Puglia– Paolo Campo, Presidente commissione ambiente, Regione Puglia. Giovedì 7 ottobre – 19,00 – “Piccoli passi per il cambiamento”, Adriano Sella, Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita. Venerdì 8 ottobre – 19,00“Cambiamenti climatici e Migrazioni”, Roberto Rana,Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia. La mattina, dalle 9,30 alle 12,30 è riservata ai gruppi organizzati (scuole, associazioni, parrocchie, ecc.), per info e prenotazioni: 371/3564344 – www. parcocittafoggia.it, progettoparcocitta@gmail.com

