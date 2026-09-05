Il grano arso, dalla cucina contadina alle tavole di Orta Nova

Uno dei prodotti più legati alla tradizione contadina della Capitanata, sarà protagonista giovedì 17 settembre al Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova con la prima edizione di “Profumi e sapori di Grano Arso”. L’iniziativa è organizzata dalla sezione locale della Fidas, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione “Uomini del Re”, e vedrà la partecipazione di Giuseppe Caricone, per la panificazione e il bistrot, e di Gapò, per la ristorazione e gli eventi, con la supervisione della chef Angela Simone. Un piatto che nel tempo ha saputo arricchirsi, grazie alla passione ed alla ricerca in ambito culinario. Durante l’evento saranno proposte diverse pietanze a base di grano arso, in un percorso enogastronomico che saprà proporre ai visitatori il sapore tipico di questo prodotto. L’evento si aprirà con un incontro tematico “I profumi del grano arso: un viaggio tra storia, benessere e territorio” con l’intervento degli ospiti che arricchiranno il dibattito. Successivamente si darà spazio alla musica con lo spettacolo “Parole & Note”, un racconto in musica dedicato alla storia del cantautorato italiano, che il giornalista Luca Caporale, accompagnato dalla sua band, proporrà sul palco in una alternanza di racconti, aneddoti e brani di grandi autori come Battiato, Battisti, Dalla, De Andrè, De Gregori, Gaber, Gaetano e Guccini.



Pubblicato il 5 Settembre 2026