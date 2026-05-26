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Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: “Tutte le strade portano a Siena”

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(Adnkronos) – Il risiko bancario italiano torna protagonista al secondo giorno del Congresso Uilca. Sotto i riflettori c’è Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena. Messaggi calibrati ma una frase che pesa: “Mi sento di poter dire che tutte le strade portano a Siena”. Parole che arrivano mentre il mercato continua a interrogarsi sul futuro dell’integrazione tra Mps e Mediobanca e i rumors su altre operazioni di M&A. 
—finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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