Attualità

Il gol dell’anno arriva dall’Islanda: la punizione del portiere (da 70 metri) fa il giro del mondo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il gol dell'anno arriva dall'Islanda. E l'autore è Aron Birkir Stefansson, portiere dell'Thor Akureyri, squadra islandese. Nel corso dell'ultima partita di campionato, l'estremo difensore è riuscito a segnare con un destro su punizione da circa 70 metri. Incredibile, ma vero. Questione di fortuna? Sicuramente sì, ma Stefansson è riuscito a beffare – in maniera clamorosa – il suo collega con un destro finito all'incrocio dei pali, tra gli applausi dei presenti.  Un gol pazzesco, che ricorderà per tutta la vita. E destinato a diventare virale sui social 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mondiali, Fifa sospende la squalifica di Balogun: giocherà Usa-Belgio

10 minuti fa

Roma, lancia sassi dal Muro Torto sulle auto: 29enne arrestato. Colpita anche auto della Polizia Locale

16 minuti fa

Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki agli ottavi – Diretta

21 minuti fa

Tour de France, Del Toro vince la seconda tappa e Vingegaard ancora in maglia gialla

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio