Il Gino Lisa che verrà, Venturino: “Tratta Foggia-Milano da rafforzare”

“Come mai, fino a oggi, l’aeroporto di Foggia, che è rientrato nei Servizi d’Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dello sviluppo e della crescita territoriale e in virtù di collegamenti aerei già attivi, non ha partecipato formalmente a questo tipo di sostegno, così come previsto da norma e così come oggi altre regioni e altri aeroporti italiani stanno usufruendo?”. All’inizio del nuovo anno per l’aeroporto di Foggia, se lo chiede l’associazione presieduta da Sergio Venturino “Mondo Gino Lisa”, che ricorda quanto è possibile leggere sul sito istituzionale dell’Enac riguardo l’assegnazione degli oneri di servizio pubblico.

“La nostra Regione, e in particolare la nostra provincia di Foggia, si inseriscono a pieno titolo in quel territorio ‘meno favorito”.

Nel 2014, in occasione del convegno “Il ruolo potenziale dell’Aeroporto di Foggia”, nello studio commissionato dalla Camera di Commercio di Foggia, con presidente Fabio Porreca e redatto dalla Università Bocconi di Milano, si evidenziava “la necessità di ricorrere alle forme di oneri di servizio pubblico in regime di continuità territoriale proprio per la fase di start up dell’aeroporto, citando non a caso il volo verso Milano Linate, operato in regime di continuità territoriale tutto l’anno”.

Riguardo alla circolare Enac, viene anche precisato che, affinché taluni servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentono loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario “un sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche, qualora le entrate derivanti dalla fornitura del servizio non permettano di coprire i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico”.

“Siamo certi e convinti- dice Mondo Gino Lisa- che, chiedendo oggi alle stesse istituzioni e alle forze politiche di formalizzare fin da subito tutto quanto necessario per accedere ai Servizi di continuità territoriale, potremmo ottenere ed usufruire rapidamente dei necessari sostegni per le tratte aeree operanti dall’aeroporto di Foggia e per quelle che saranno attivate in futuro, essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Capitanata e del territorio limitrofo”.

Mondo Gino Lisa si è già attivata per l’invio di una lettera di sollecitazione a istituzioni e addetti ai lavori.

Nell’attesa di riscontri, Venturino aggiunge: “Dopo i successi dei prima anni dobbiamo mettere i piedi per terra e consolidare le tratte che abbiamo, in particolare Foggia- Milano. Parlo da imprenditore, non sono né la Lumiwings né Adp ma ho la mia idea. Dobbiamo fortificare la tratta che c’è, con un coefficiente di riempimento che deve essere almeno al 90%. Abbiamo 3-4 mesi ancora critici, il periodo delle vacanze pasquali è solo una settimana, più o meno, poi in estate tutto riprende”. Qual è la sua idea? “Non dico che non si devono aprire altre tratte, ci mancherebbe, ma bisogna implementare e poi aprirne delle nuove. Sarebbe auspicabile avere prima di tutto un orario più accettabile per partire da Foggia per Milano, in prima mattinata, e poi concentrare su Malpensa tutto il traffico. Da qui poi prevedere il pullman per Torino, prenderemmo più passeggeri”.

Altri aggiornamenti sulla caserma dei Vigili del Fuoco al Gino Lisa per cui ha premuto nei mesi scorsi sollecitando i parlamentari del territorio: “Non è prevista in Finanziaria, i nostri parlamentari non ascoltano gli appelli”.

Un ultimo pensiero alla Protezione Civile: “Ci aspettiamo che le infrastrutture si facciano, io certo mi fido che sarà così, ma intanto ne avevano deliberato anni fa e ancora non si vede nulla con la scusa delle infrastrutture, come il cane che si morde la coda. Io credo che qualcosa potrebbe già cominciare”.

Paola Lucino



Pubblicato il 12 Gennaio 2024