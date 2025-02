Il Gino Lisa avrà il distaccamento dei vigili del fuoco

Via libera del ministero dell’Interno all’istituzione del distaccamento dei vigili del fuoco nell’aeroporto Gino Lisa di Foggia. “Oggi – dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – è una giornata storica per la Capitanata e per tutta la Puglia. Il via libera al presidio dei vigili del fuoco nel Gino Lisa è il riconoscimento dell’importanza strategica di questo scalo per il nostro territorio. Continueremo a lavorare per il potenziamento dello scalo, per ampliare le opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale della provincia di Foggia”- “Suggelliamo – afferma il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – un altro grande successo per il Gino Lisa e per la rete aeroportuale pugliese. Il ‘Gino Lisa’ torna a volare alto e Aeroporti di Puglia continuerà a fare la sua parte affinché il suo decollo sia definitivo e duraturo”. Per il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, “si tratta di un risultato fondamentale per il potenziamento di uno scalo a servizio del nord della Puglia e di un bacino che comprende anche le province molisane, campane e lucane limitrofe, per il quale la Regione Puglia ha messo in campo nove milioni di euro sul fondo di sviluppo e coesione, destinati alla realizzazione dell’immobile e all’acquisizione dei mezzi necessari”.”Garantire un servizio di salvataggio e antincendio dedicato – sottolinea l’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento – significa dotare l’aeroporto di un’infrastruttura essenziale per la sicurezza delle operazioni di volo”.



Pubblicato il 25 Febbraio 2025