Il “Gino Lisa” apre all’Europa: voli da Foggia acquistabili sui portali internazionali

L’Associazione e community Mondo Gino Lisa, da sempre impegnata nel promuovere lo sviluppo dell’aeroporto Aeroporto Gino Lisa di Foggia, annuncia un importante passo avanti nell’accessibilità internazionale dello scalo. Sebbene l’accordo di interline tra Aeroitalia e i vettori Air France, KLM e Delta Air Lines fosse già operativo dal luglio 2025, finora la sua fruizione era rimasta quasi esclusivamente limitata alle agenzie di viaggio. La novità riguarda invece la piena integrazione dei voli Aeroitalia nei motori di ricerca dei siti ufficiali di Air France e KLM.

Da oggi, accedendo direttamente ai portali delle due compagnie, è possibile selezionare Foggia tra gli aeroporti di partenza o di arrivo e acquistare in autonomia un itinerario completo verso numerose destinazioni internazionali, con coincidenza a Aeroporto di Milano Linate. Tra gli esempi di rotte disponibili figurano i collegamenti verso Parigi e Amsterdam, rispettivi hub delle due compagnie, dai quali è possibile proseguire verso numerose destinazioni nel resto del mondo.

L’accordo consente di viaggiare con diverse garanzie operative che non sarebbero possibili acquistando voli separati. L’intero itinerario, ad esempio Foggia–Linate–Parigi, viene gestito con un unico codice di prenotazione, evitando la necessità di coordinare manualmente gli orari tra i diversi voli.

Un altro vantaggio riguarda la gestione del bagaglio: la valigia viene imbarcata al “Gino Lisa” e ritirata direttamente nella destinazione finale. Anche se l’aeroporto di Linate non dispone di una zona di transito tradizionale, il trasferimento del bagaglio tra Aeroitalia e i partner internazionali avviene automaticamente senza la necessità di recuperarlo e reimbarcarlo.

Importante anche la tutela in caso di ritardi. Se il volo in partenza da Foggia dovesse causare la perdita della coincidenza a Linate, le compagnie hanno l’obbligo di garantire la riprotezione del passeggero sul primo volo disponibile senza costi aggiuntivi. Inoltre è possibile ottenere fin dalla partenza da Foggia le carte d’imbarco per l’intero itinerario. Secondo l’associazione, questa integrazione rafforza il ruolo dello scalo foggiano come punto di partenza strategico, soprattutto per i viaggiatori d’affari. La possibilità di acquistare il biglietto direttamente sui portali delle grandi compagnie semplifica infatti procedure amministrative, fatturazione e organizzazione degli spostamenti professionali.

Il presidente dell’associazione, Sergio Venturino, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Vedere “Foggia” tra le opzioni di partenza sui portali di colossi come Air France o KLM non è solo una soddisfazione simbolica ma una realtà operativa che riduce l’isolamento della nostra provincia. Oggi un cittadino foggiano o un turista straniero può pianificare un viaggio intercontinentale con la stessa semplicità di chi parte da Roma o Milano”. Si tratta comunque di un accordo di interline, cioè di riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio, e non ancora di un codeshare. Per questo motivo l’accumulo di miglia nei programmi fedeltà, come Flying Blue o SkyMiles, non è previsto per la tratta operata da Aeroitalia ma resta valido solo per i voli effettuati dai partner internazionali.



Pubblicato il 10 Marzo 2026