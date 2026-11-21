(Adnkronos) – Per gli appassionati di showbiz, il periodo di Ballando con le stelle è un momento d’oro che ogni anno riesce a riempire pagine di giornali, alimentare interviste e dibattiti nei salotti televisivi e ora… addirittura occupare uno spazio al Tg1.

Merito di un cast che, puntata dopo puntata, riesce a creare un legame sempre più forte, tanto da restituire all’esterno l’immagine di una grande “famiglia”. Una parola che, mai come in questa edizione, sembra raccontare perfettamente ciò che arriva al pubblico, ma che dietro le quinte nasconde anche piccole crepe, inizialmente quasi impercettibili che poi, con il passare delle settimane, finiscono per emergere. E quando diventano troppo evidenti, possono trasformarsi in scontri in diretta, capaci di alimentare una querelle per giorni. L’ultima puntata, per esempio, ha lasciato dietro di sé una scia di tensioni, che hanno coinvolto membri di quella stessa “famiglia”. Tutto è successo quando ormai una buona parte del pubblico aveva già spento il televisore, ma il caso ero destinato a tenere banco per tutta la settimana.

Al centro della vicenda, lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, nato da una manciata di spruzzi di profumo: una fragranza Hermès dal valore di circa 465 euro. Da lì, quello che ormai è stato ribattezzato il ‘profumo-gate’. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo, giorno dopo giorno, cosa è accaduto dentro e fuori lo studio di Ballando con le stelle.

Nonostante la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia arrivata con il confronto tra d’Urso e Muti, bisogna fare un passo indietro e sottolineare che, secondo quanto riferito da Milly Carlucci, Guillermo Mariotto sin dall’inizio della stagione lamenta la presenza costante di puzza nei nuovi studi di Ballando con le stelle, a Saxa Rubra, motivo per il quale si è presentato più volte in studio con il suo profumo. Fatta questa premessa, torniamo alla diretta di sabato scorso quando, intorno a 00.30 di domenica 15 novembre, Ornella Muti, dopo l’esibizione con Pasquale La Rocca, decide di rispondere a, quelle che lei ha sempre considerato, le ‘provocazioni’ della giurata Barbara d’Urso.

È nato così il primo botta e riposta tra la giurata e l’attrice, facendo riemergere chiaramente vecchi dissapori. Tralasciando cosa le due si siano dette, a complicare la situazione è stato l’intervento di Mariotto che ha preso le difese dell’attrice accusando d’Urso di essere “sempre finta” nei suoi confronti. È lì che Mariotto decide di aggiungere del pepe nel piatto spruzzando il suo profumo in direzione di Barbara d’Urso e continuando a ripetere che accanto a lui ci fosse un cattivo odore. Ecco, da qui prende forma uno scontro che genererà due versioni opposte: da una parte quella di Barbara d’Urso, secondo cui Mariotto l’avrebbe accusata di “fare puzza”. Dall’altra quella dello stilista, che ha invece raccontato di aver spruzzato del profumo a causa di una puzza “di topi morti” proveniente dall’esterno dello studio.

D’Urso sin dall’inizio ha manifestato apertamente il suo dissenso, minacciando chiaramente di abbandonare il programma “o me, o lui”, ha detto, mettendo in difficoltà la conduttrice. La presunta offesa di Mariotto ha richiamato all’attenzione tutto il resto della giuria: Alberto Matano si è offerto di cambiare posto e prendere quello di d’Urso per cercare di riportare la serenità in giuria. Ivan Zazzaroni è intervenuto, chiedendo a Mariotto di rivolgere delle scuse direttamente a d’Urso. E anche Carolyn Smith ha preso le difese della giurata, lanciando però una frecciata a Mariotto che non è stata compresa del tutto: “Io ce l’avrei una risposta, però la Rai potrebbe cacciarmi via. Il naso, quando è troppo vicino a qualche parte, è perché arriva da qualche parte”, ha detto. La conduttrice si è ritrovata in una situazione difficile da gestire, provando a riportare l’attenzione al ballo, anche se i malumori erano ormai ben radicati.

Al termine della puntata, come di consueto, il cast si è diretto a cena. Presenti anche Barbara d’Urso e Rossella Erra. Qualche giorno dopo, proprio l’opinionista, ospite a ‘La volta buona’, ha svelato cosa sarebbe accaduto a telecamere spente. Stando al suo racconto, d’Urso si sarebbe presentata con un panettone, pronunciando queste parole: “Buon Natale a tutti e ciao”. Un saluto che avrebbe lasciato intendere, almeno all’opinionista, un possibile addio definitivo.

Tornata a casa, Barbara d’Urso ha condiviso una riflessione sui social criticando il gesto di Mariotto, lanciando una critica velata alla posizione assunta in diretta da Milly Carlucci e lasciando in sospeso la posizione che intendeva prendere riguardo al suo addio. “Mi sento delusa e ferita. Stavolta non perdono, non so cosa succederà”, richiamando all’appello le “aggressioni” verbali subite. “Sono entrata in una famiglia che nell’ultime settimane diceva di difendere i propri componenti. Io stasera non mi sono sentita protetta, la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto”, ha detto ricordando il messaggio con cui Milly Carlucci ha espresso solidarietà a Alberto Ravagnani, dopo il caso Diaco.

L’argomento è stato trattato a Domenica In, in onda domenica 15 novembre, nel corso del talk dedicato a ‘Ballando con le stelle’ dove Mara Venier è scesa in campo a difendere Barbara d’Urso. “Mariotto deve rendersi conto di cosa ha detto. Io in questo momento sono dalla parte di Barbara d’Urso, sono con Barbara e lo dico pubblicamente. Lei è stata una signora, perché se c’ero io seduta arrivava una pizza che vedevi poi Mariotto dove finiva”, ha detto Venier senza mezzi termini.

Sempre Domenica è diventato virale sui social un filmato che mostra Carolyn Smith in lacrime mentre si sfoga, durante la pubblicità, con Alberto Matano, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, autore del programma, ripreso di spalle. La capitana della giuria nel video appare turbata e arrabbiata, mentre si lascia andare alle lacrime e indica il posto alle sue spalle, con ogni probabilità, quello occupato da Guillermo Mariotto. Molti spettatori, alla luce di quanto accaduto in puntata, hanno ipotizzato che la sua reazione fosse legata proprio al confronto andato in scena tra Barbara d’Urso e il giurato. Ma secondo quanto chiarito poi da Ivan Zazzaroni, non sarebbe stata la discussione tra Mariotto e Barbara d’Urso a turbare la giurata, ma il modo in cui le sue parole pronunciate (‘Senti puzza quando il naso è troppo vicino al culo’) in diretta siano state travisate.

Guillermo Mariotto, dopo quanto verificato in diretta, ha rilasciato diverse interviste, ribadendo, più o meno, lo stesso concetto. All’Adnkronos, il giurato ha accusato d’Urso di voler “essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma… solo per comparire”. Il giurato è stato invitato, dopo la diretta, a chiedere più volte e in diverse occasioni scusa: “Le ho già chiesto scusa in diretta, mi dispiace che se la sia presa. Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l’altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me. Purtroppo sono vicino alla porta, giungono cattivi odori. Ci sono animali, topi, cinghiali, gli studi della Rai sono in campagna. Il mio è un profumo di libertà”.

Parole ripetute anche nel salotto televisivo di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, e all’ennesima richiesta di scuse Mariotto ha sbottato: “Non so più quante volte devo chiedere scusa”. Sempre a Caterina Balivo, Carlucci ha rilasciato un video registrato alla fine della puntata di sabato che ha fatto molto discutere a causa della scelta della conduttrice di non sbilanciarsi: “I giurati hanno personalità spesso esplosive, qualcuno è troppo esplosivo. Io cerco di non essere la maestrina della penna rossa ma di lasciarli esprimere, sempre nei limiti di quello che si può. Poi Mariotto ha capito e ha chiesto scusa due volte, ogni tanto scherza fuori dalle righe”.

A intervenire sulla questione anche Antonella Clerici e Fiorello, nei loro rispettivi programmi, ‘È sempre mezzogiorno’ e ‘La Pennicanza’. La conduttrice, in apertura di puntata, senza fare riferimenti diretti all’accaduto ha così commentato: “Devo dire che, in questo periodo di tv secondo me urlata, ci sta. Io sono fatta così, non saprei fare un altro tipo di televisione, perché per me, sia sul luogo di lavoro sia quando sono in onda, tutto quello che è lite e scontro mi mette a disagio. Non riesco a reggerlo, è proprio un mio limite”.

Diverso l’intervento di Fiorello che ha lanciato una stoccata alla Rai: “Nei nuovi varietà parlano di puzza e i vertici Rai muti, nessuno fa cosa. Una telefonatina, “scusate basta adesso”. Dobbiamo farlo noi? Chi siamo noi per chiamare. Continuate pure così, bravi”. E una critica diretta al programma: “Alla fine però tutto contribuisce a creare dinamica e a far parlare del programma. Aspetti solo che accadono cose. Abbiamo passato una settimana a sentire l’affaire di Diaco e oggi inizia la settimana della puzza. Nei primi Ballando si parlava di ballo ed era stupendo, oggi non è più quello l’obiettivo”, ha detto prendendosi la responsabilità delle sue parole.

Milly Carlucci è intervenuta al Tg1 chiarendo la sua posizione. La conduttrice si è espressa provando, invano, a spegnere la polemica: “Non lo so ancora cosa farà Barbara d’Urso, lei ha diritto di scegliere se restare o meno a Ballando con le stelle. Si è trattato di una diatriba tra due membri della famiglia di Ballando, ognuno si è infiammato nella propria maniera. In 4 ore di trasmissione magari si accendono polemiche. Al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa, se le sue frasi hanno costituito motivo di dispiacere e imbarazzo. Sa parte sua non c’era nessuna volontà di offesa nei confronti di Barbara. Ha spruzzato il profumo parlando di profumo di libertà, Mariotto è così. Lui, mentre spruzza, dice cose non rivolte a Barbara. Il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto, ne ha fatti tanti in 21 anni”. Carlucci ha cercato di placare gli animi sempre con tono diplomatico: “Dopo il Tg, Mariotto ha chiesto scusa. Il problema è che sembra sempre che Mariotto faccia sempre un teatrino. Credo che le scuse siano sincere, Mariotto non offenderebbe mai una donna: è uno che ama profondamente le donne, le ama e le fa belle da tutta una vita. Adesso sembra che io stia facendo la difesa d’ufficio di Mariotto…”.

Carlucci, tuttavia, aveva lasciato aperta la questione legata alla possibile uscita di scena di d’Urso dal programma: “Non so se Barbara accetterà queste scuse. Sabato ha detto ‘o me o lui’, aspettiamo e vedremo sabato prossimo”. A rispondere a questa domanda ci ha pensato il giorno seguente la giurata che al Tg1 ha spiegato la sua posizione, ribadendo la sua delusione per la mancanza di empatia che avrebbe riscontrato da parte della famiglia di Ballando: “La famiglia ‘Ballando’ giustamente aveva protetto un componente qualche settimana fa (il concorrente Alberto Ravagnani, ndr), quindi mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po’ intorno a me. Mi sono sentita un pochino abbandonata. La realtà è che io sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata. Lui si è girato ed ha spruzzato il profumo in faccia a me”. D’Urso, alla fine, conferma la sua presenza: “Io mollare? Ma assolutamente no. Sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo”, conclude.

Milly Carlucci ha provato a smontare la polemica con un episodio speciale di ‘Ballando segreto’, in cui insieme a Giancarlo De Andreis e Guillermo Mariotto ha chiarito una volta per tutte cosa è accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Secondo il giurato, entrambi stavano giocando: “Lei mi stuzzica, io la stuzzico”. Ma il vero problema, secondo lo stilista, è da ricercare proprio nel mondo in cui la giurata si pone nei confronti di Ornella Muti e fa riferimento, dunque, al confronto che le due hanno avuto in puntata. “Quindi l’astio se lo è portato da casa per cose che io non conoscevo, e lo trovo ingiusto”, sottolinea Mariotto. Poi ha ribadito: “Io non ho detto che puzzava lei, ma c’era puzza. Io continuavo a spruzzare il profumo per tutto il tempo. Lungi da me accusarla di fare puzza. Ribadisco, per l’ultima volta, non c’è stata nessuna volontà di offendere la signora Barbara d’Urso”.

Giancarlo De Andreis, così come Milly Carlucci, ha sottolineato l’importanza di fugare ogni dubbio nel rispetto di Barbara d’Urso e dei telespettatori. “Se Mariotto avesse detto che spruzza il profumo perché Barbara puzza sarebbe stato intollerabile”.

“Dopo lo scontro con Mariotto c’è stata la sua intervista al Tg, per cui alla fine di tutto questo è arrivata la comunicazione che lei ci sarà sabato. Allora io dico – alla fine di questo – Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano, che sarà andato anche al di là della dogana. Ne hanno parlato tutti”. Queste le parole di Milly Carlucci, intervenuta mercoledì 18 novembre, nel corso de ‘La Vita In Diretta’. Al termine del suo intervento ha confermato la sua decisione di cambiare le postazioni per il bene della famiglia.

La stessa Carlucci ha poi ripercorso le tappe della querelle: “Il pensiero finale della serata era che le serate fossero tornate nei limiti di un normale battibecco televisivo. Poi nella notte, alle 5, è arrivato il video” di Barbara D’Urso “che ha creato un caso. Sembrava che lei volesse andarsene, ci sono stati scambi di messaggi con il co-autore che si occupa della giuria. Ad un certo punto della giornata, lunedì, ci arriva una comunicazione ufficiale: una lettera” della giurata “che sembra annunciare una decisione definitiva. Le abbiamo chiesto se avesse preso una decisione, ci ha risposto ‘ci sentiamo domani’. E’ arrivata una seconda lettera che smentiva la precedente, dopo l’intervista al Tg1 è arrivata la conferma: Barbara sabato ci sarà, ha creato un caso pazzesco”.

Il giorno dopo, giovedì 19 novembre, Milly Carlucci in collegamento con ‘La volta buona’ ha confermato il cambio di posto tra Alberto Matano e Barbara d’Urso. “Tutti quanti noi abbiamo deciso di farlo perché non andiamo a mettere il dito nella torta e sfruttare queste situazioni, vogliamo riportare la pace e riportare la bellezza del ballo al centro di Ballando. Quindi ci sarà questo cambio”, ha detto Milly Carlucci, mettendo così un punto alla questione. La giuria sarà dunque composta, a partire da destra: Ivan Zazzaroni, Barbara d’Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto.

Venerdì, dopo un ulteriore collegamento di Milly Carlucci con Alberto Matano, è arrivato anche il commento di Barbara D’Urso alla conferma del cambio posto: “Io non avrei mai chiesto il cambio posto, avrei continuato a qualunque costo, come un soldato. Ma sono molto felice perché mi ritroverò vicino a Carolyn Smith che amo tantissimo, e Ivan Zazzaroni che mi sta troppo simpatico. Caro Alberto Matano, tu sei stato molto generoso. Quindi vai là e a questo punto sono fatti tuoi”, ha detto in un video dando poi l’appuntamento per la puntata di stasera.

Gli interrogativi, a questo punto, sono tanti. Come si comporteranno questa sera i giurati? Faranno finta di nulla o non mancheranno le frecciatine? D’Urso ignorerà Mariotto? Ornella Muti tornerà a rispondere a Barbara d’Urso? Mariotto porterà nuovamente in studio il suo profumo? Ci sarà un altro discorso di Milly Carlucci in apertura di puntata? Insomma, la settima puntata di Ballando con le stelle si preannuncia come una delle più attese di questa edizione. Per scoprire le risposte, l’appuntamento è sempre lo stesso: in diretta alle 21.30 su Rai 1.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026