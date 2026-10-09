Il Gargano perde oltre 212mila pernottamenti, turismo in calo anche nel mese di agosto

Assoturismo Capitanata analizza i dati, desunti dal DMS Osservatorio del turismo della Regione Puglia, relativi ai flussi turistici del Gargano nei primi otto mesi del 2026 e rileva un quadro che richiede particolare attenzione da parte dell’intero sistema turistico territoriale.Nel periodo gennaio-agosto 2026 il Gargano registra complessivamente 712.257 arrivi e 3.512.981 presenze, rispetto ai 761.517 arrivi e 3.725.709 presenze dello stesso periodo del 2025.La variazione evidenzia una diminuzione del 6,5% degli arrivi e del 5,7% delle presenze. Per Assoturismo Capitanata il dato rappresenta un importante segnale da analizzare, soprattutto perché la contrazione non riguarda soltanto una singola area o una specifica tipologia di turismo, ma interessa gran parte dei principali poli della destinazione.

Particolarmente significativa è la situazione del Gargano balneare

Nel complesso il comparto registra 540.394 arrivi e 3.065.503 presenze, con una diminuzione rispetto al 2025 del 3% degli arrivi e del 5,5% delle presenze.Il dato che emerge con maggiore evidenza è che Rodi Garganico rappresenta l’unica delle principali destinazioni costiere analizzate a mantenere sostanzialmente la propria posizione sul fronte delle presenze.Rodi Garganico passa infatti da 317.663 a 319.160 presenze, registrando un incremento dello 0,5%. Gli arrivi, invece, diminuiscono dell’1,3%, passando da 52.123 a 51.465.Un risultato particolarmente significativo se confrontato con l’andamento delle altre principali località costiere.Vieste, principale polo turistico del Gargano, registra 304.762 arrivi e 1.795.381 presenze.

Rispetto al 2025 gli arrivi diminuiscono del 4,5%, mentre le presenze scendono del 4,9%, con una perdita di oltre 92 mila pernottamenti.Peschici registra 71.265 arrivi e 483.503 presenze, con una diminuzione del 2,9% degli arrivi e del 2,5% delle presenze. Mattinata, Gli arrivi crescono del 5,2%, raggiungendo quota 50.049, ma le presenze diminuiscono del 22,2%, passando da 241.233 a 187.721. Il dato evidenzia uno dei temi centrali dell’attuale scenario turistico: aumentare gli arrivi non è sufficiente se contemporaneamente diminuisce la durata dei soggiorni.Anche Manfredonia registra una contrazione importante, con -6,9% degli arrivi e -12,8% delle presenze.Vico del Gargano presenta una sostanziale tenuta degli arrivi, che crescono dello 0,5%, ma registra una diminuzione delle presenze del 3,8%.Il quadro del Gargano balneare evidenzia quindi una tendenza generale alla riduzione dei pernottamenti, con Rodi Garganico unica significativa eccezione positiva sul fronte delle presenze.

Particolare attenzione deve essere riservata al Gargano religioso

Il comparto registra complessivamente una riduzione del 18,2% degli arrivi e del 9,7% delle presenze.

Il dato maggiormente significativo riguarda San Giovanni Rotondo.La destinazione passa da 160.279 a 126.520 arrivi, con una diminuzione del 21,1%.Le presenze scendono invece da 286.514 a 248.647, con una riduzione del 13,2%, pari a quasi 38 mila pernottamenti in meno.Per Assoturismo Capitanata si tratta di un dato che merita una particolare riflessione, considerato il ruolo che San Giovanni Rotondo riveste all’interno dell’offerta turistica del Gargano e dell’intera provincia di Foggia.Anche San Marco in Lamis registra una forte contrazione, mentre Monte Sant’Angelo mostra una dinamica più positiva: gli arrivi diminuiscono del 3,7%, ma le presenze aumentano del 2,5%.La diversificazione dell’offerta e l’integrazione tra turismo religioso, culturale, naturalistico ed enogastronomico possono rappresentare una delle direttrici sulle quali lavorare per rafforzare questo segmento.

Gargano dei laghi: San Nicandro garganico eccellente

In uno scenario generale caratterizzato dalla diminuzione dei flussi, merita invece una particolare evidenza la performance di San Nicandro Garganico.Il comune registra 3.438 arrivi, contro i 3.097 del 2025, con una crescita dell’11%.Le presenze salgono da 16.688 a 18.505, registrando un incremento del 10,9%.

Si tratta di una delle migliori performance dell’intero territorio analizzato.Positivo anche il risultato di Ischitella, che aumenta gli arrivi del 5,7%, mentre altre realtà del comparto registrano invece una contrazione.Il sistema dei laghi, dei borghi, della natura e delle esperienze outdoor presenta potenzialità che possono essere ulteriormente sviluppate soprattutto nell’ottica della destagionalizzazione.



Pubblicato il 9 Ottobre 2026