Il futuro di Rocket League riparte da Unreal Engine 6

(Adnkronos) – Il palcoscenico del Rocket League Championship Series 2026 Paris Major ha regalato un colpo di scena inaspettato. Con un breve teaser trailer è stata infatti annunciata una profonda ristrutturazione tecnica per Rocket League, che beneficerà delle potenzialità del non ancora svelato Unreal Engine 6. Al momento non è chiaro se questa operazione si tradurrà in un semplice aggiornamento grafico, in una riedizione o in un vero e proprio sequel, ma l'annuncio ha catalizzato l'attenzione del settore, offrendo di fatto il primissimo sguardo sulle capacità del prossimo motore di Epic Games. Il filmato, catturato in tempo reale, mostra un comparto visivo di alto livello supportato da un ray tracing avanzato. La clip si concentra su un'auto che compie un salto spettacolare all'interno dello stadio e offre una panoramica del garage, dove vengono passati in rassegna diversi stili di verniciatura, finiture e cerchioni, prima di chiudersi con il nuovo logo di Unreal Engine 6. I dettagli tecnici ufficiali restano per ora piuttosto scarsi. Stando alle ultime indiscrezioni sul tool di sviluppo, la sesta iterazione del motore dovrebbe finalmente sdoganare l'architettura multi-threading per calcoli complessi, superando i limiti delle versioni precedenti legate alle prestazioni in modalità single-core. Questo cambiamento promette di garantire performance nettamente superiori negli scenari in cui la CPU è maggiormente sollecitata, un fattore cruciale se si considera l'impatto del ray tracing in tempo reale sui processori. La nuova piattaforma integrerà inoltre in modo nativo il linguaggio di programmazione Verse, finora relegato all'Unreal Editor di Fortnite, una novità che potrebbe semplificare l'approccio allo sviluppo per i team indipendenti alle prime armi.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026