Il futuro dello shopping nel 2046, addio a scontrini cartacei, carte fisiche e code alle casse

(Adnkronos) – Secondo una nuova indagine condotta dalla piattaforma tecnologico-finanziaria Adyen sull’evoluzione del retail, quasi la metà degli intervistati in Italia (48%) ritiene che entro il 2046 lo scontrino cartaceo scomparirà al termine delle transazioni. Parallelamente, il 38% prevede il definitivo tramonto delle carte di pagamento fisiche, un cambiamento già anticipato dai comportamenti quotidiani, dal momento che il 22% del campione, percentuale che sale al 27% nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 29 anni, dichiara di uscire abitualmente di casa senza portafoglio, affidandosi esclusivamente a smartphone o smartwatch.

Anche l’esperienza all’interno dei punti vendita fisici è destinata a mutare: il 30% degli italiani si aspetta la scomparsa delle code alle casse grazie alla diffusione dei sistemi di pagamento autonomi e da dispositivo mobile, mentre il 23% immagina un modello di checkout in cui non sarà più necessario scansionare manualmente i singoli articoli.

Nadya Maffei, Head of Retail di Adyen, ha dichiarato: “Ormai il modo di fare acquisti è cambiato radicalmente: dagli assegni cartacei e dai moduli online macchinosi siamo passati a pagamenti che si completano con un solo tocco. Oggi i consumatori si aspettano che la nuova era del retail sia caratterizzata da esperienze sempre più fluide e quasi invisibili. Il 16% dei rispondenti dichiara di aver abbandonato un acquisto online perché la procedura di pagamento era troppo lenta o complicata: gli ostacoli legati ai passaggi manuali si traducono direttamente in mancati ricavi. I retailer devono quindi dotarsi di infrastrutture che permettano di gestire transazioni e programmi fedeltà in modo semplice, senza interrompere l’esperienza d’acquisto».

La richiesta di fluidità investe direttamente anche il commercio elettronico e la gestione dei programmi di fidelizzazione, dove le frizioni operative incidono in maniera misurabile sulle vendite. In prospettiva futura, il 33% dei consumatori ritiene che diventerà superato dover digitare manualmente online il numero a sedici cifre della carta di credito o una password, mentre già oggi il 12% si dichiara fortemente propenso a interrompere un ordine se costretto a inserire tali dati al momento del pagamento, e l’8% afferma di essersi rivolto a un concorrente a causa di procedure di checkout eccessivamente macchinose.

Un ulteriore ambito di evoluzione riguarda l’integrazione automatica dei vantaggi economici: il 39% degli intervistati segnala fastidio nello scoprire l’esistenza di uno sconto o di un premio soltanto a pagamento avvenuto, il 30% non gradisce l’obbligo di dover scaricare applicazioni dedicate ai singoli marchi per accedere alle promozioni e il 33% auspica che il proprio strumento di pagamento principale applichi in automatico i benefici fedeltà al momento della transazione, senza la necessità di aprire app esterne o scansionare codici a barre.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026