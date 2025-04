Il futuro della sicurezza digitale: Innovation Cybersecurity Summit

(Adnkronos) – La prima giornata dell’Innovation Cybersecurity Summit, organizzata da ANG – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Alé Comunicazione e ASSOCISO – Associazione Nazionale Chief Information Security Officer, Università degli Studi "Guglielmo Marconi" e gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, si è chiusa oggi con un bilancio straordinario, segnando un momento di svolta nel dibattito sulla sicurezza digitale in Italia e in Europa. L’evento, che ha attirato un pubblico numeroso e qualificato, ha brillato per la profondità dei contenuti e per la caratura dei relatori coinvolti, confermando il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per i temi legati alla cybersecurity. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale e aziendale, offrendo un’occasione unica di confronto su un tema sempre più cruciale per la tutela degli interessi nazionali e la competitività globale. Tra gli interventi più significativi, quello del Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), che ha illustrato con chiarezza il ruolo strategico della cybersecurity nella protezione delle infrastrutture critiche e nella salvaguardia della sovranità digitale del Paese. Altrettanto rilevante è stato il contributo dell’Ammiraglio Billet, rappresentante dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che ha enfatizzato l’urgenza di un approccio integrato per contrastare le minacce informatiche in continua evoluzione. Un momento di particolare interesse è stato l’intervento del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, che ha messo in luce l’importanza di una collaborazione sinergica tra il mondo istituzionale e quello dell’innovazione tecnologica. “Solo unendo le forze possiamo rispondere efficacemente alle sfide del presente e anticipare quelle del futuro”, ha dichiarato, sottolineando il valore di eventi come il Summit nel promuovere partnership strategiche. A impreziosire la giornata, la presenza dei vertici delle Forze Armate italiane, che hanno portato al tavolo una prospettiva operativa di altissimo livello. I loro interventi hanno evidenziato come la cybersecurity non sia solo una questione tecnologica, ma un pilastro fondamentale per la sicurezza nazionale, richiedendo competenze trasversali e una visione di lungo termine. Il dialogo tra rappresentanti del settore pubblico e privato ha dato vita a un dibattito ricco e articolato, spaziando dalle nuove frontiere della protezione dei dati alle strategie per contrastare attacchi informatici sempre più sofisticati. I panel hanno visto interventi di esperti e manager di aziende leader nel campo della tecnologia e della sicurezza, offrendo spunti concreti per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. L’Innovation Cybersecurity Summit si è distinto non solo per la qualità dei contenuti, ma anche per la capacità di creare un terreno fertile per nuove collaborazioni. “Questo evento rappresenta un passo avanti nella costruzione di una rete solida tra istituzioni, imprese e mondo accademico”, ha commentato Francesco Paolo Russo direttore generale ANGI, sottolineando l’impegno dell’associazione nel promuovere un dialogo aperto e inclusivo sui temi dell’innovazione e dellasicurezza digitale. Con questa prima giornata, l’Innovation Cybersecurity Summit si afferma come una piattaforma di riferimento per il futuro della sicurezza digitale, ponendo le basi per un’edizione che proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori momenti di confronto e approfondimento. ANGI, Alé Comunicazione e ASSOCISO si confermano così attori chiave nel promuovere l’innovazione come leva strategica per affrontare le sfide in sicurezza del nostro tempo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Aprile 2025